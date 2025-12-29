Más Información

Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Oaxaca fue captado en un video mientras manipulaba su arma en presunto estado de ebriedad, lo que generó temor entre personas que se encontraban cerca del lugar.

El hecho ocurrió en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado informó que separó del cargo al elemento de la AEI como acción inicial dentro de un proceso sancionatorio, para evaluar su conducta, luego de que fuera captado en un video en el que se observa que manipula de manera riesgosa su arma de cargo.

La institución detalló que las acciones sancionatorias derivan de un video difundido en diversos canales digitales, donde se aprecia que el agente no atiende los protocolos de uso que rigen la actuación institucional.

Asimismo, se inició una investigación interna a través de la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la FGEO, con el objetivo de determinar el tipo de responsabilidad en la que pudo incurrir el elemento.

Finalmente, las instancias correspondientes dentro de la Fiscalía de Oaxaca determinaron suspender del cargo al agente, mientras continúan los procesos de investigación para definir la posible penalización por estos hechos.

