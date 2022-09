El Chef oaxaqueño, Bautista Chacón viajará a Colombia para certamen S. Pellegrino Young Chef Academy 2022

Oaxaca de Juárez.- El gobierno del estado celebró la selección del joven chef oaxaqueño Erick Alfredo Bautista Chacón como finalista del certamen regional S. Pellegrino Young Chef Academy 2022, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre, a cargo de ALMA, la Escuela Internacional Italiana de la cocina gourmet.

Bautista Chacón viajará a Bogotá, Colombia, como uno de los 14 cocineros representantes de Latinoamérica y el Caribe, junto con el reconocido chef Rodolfo Castellanos, del restaurante Origen.

“El chef Rodolfo Castellanos es mi mentor, he escuchado con atención sus lecciones y consejos; he puesto en práctica las diversas enseñanzas y técnicas de la cocina tradicional que me ha compartido.



“Pondré todo mi corazón y alma en este concurso, estoy orgulloso de representar a Oaxaca y mostrar los sabores y versatilidad de sus ingredientes, la grandeza de su cocina, de sus productores y de sus artesanos”, destacó Bautista Chacón.

De esta competencia -en la que participan cuatro mexicanos- saldrá el finalista, quien en 2023 se presentará en la Grand Final en Milán, Italia para competir por el ansiado primer lugar de la edición 2022-2023 de S. Pellegrino Young Chef Academy; los finalistas serán evaluados por siete referentes de la gastronomía mundial.

Erick Bautista se dice estar listo para este encuentro, ya seleccionó los ingredientes y utensilios que llevará para mostrar el uso de productos y técnicas de la cocina de Oaxaca. Su platillo “Oaxaca, su tierra y sus manos” está inspirado en la bondad de la tierra, en los pilares y tradiciones de la cocina de México.

“Llevaré cacao, frijoles, chiles, maíz, cebollas, tomate, hoja santa, penca de maguey, flores de cilantro, barro fresco, cazuelas y platos de barro… Es importante equilibrar el uso de ingredientes y promover el valor del trabajo de los productores, artesanos y de una cocina sustentable y amigable con el medio ambiente”.

Con estos ingredientes y utensilios procedentes del Istmo de Tehuantepec, Tlaxiaco, Tamazulapan del Progreso, Ixtaltepec y Atzompa, el chef finalista preparará su receta en donde destaca el uso de vegetales y enaltece el valor de los pilares gastronómicos de México.

Previo a su viaje a Colombia, los chefs Celia Florián, del restaurante Las Quince Letras; Alejandro Ortiz, de Casa Oaxaca; José Manuel Baños, del restaurante Pitiona; Luis Arellano, del restaurante Criollo; Ricardo Arellano, de Crudo y Evelia Reyes y Rodolfo Castellanos, del restaurante Origen, se reunieron con Erick Bautista a quien le manifestaron su apoyo, le compartieron diversas recomendaciones sobre las técnicas de cocción y el equilibrio entre los sabores de ingredientes y le desearon éxito.

Durante su paso por las aulas siempre soñó con representar a Oaxaca en diversos concursos gastronómicos. En la universidad participó en “Sabores Modelo”, “Cocina con Tilapia” y “Festival de la Paella”.

Bautista Chacón ha colaborado en diversos restaurantes ubicados en Mérida, Ciudad de México y Oaxaca, también ha viajado a España. Tras la pandemia regresó a Oaxaca con la intención de abrir su propio restaurante.

“En mi tierra conocí el trabajo de las manos de productores y artesanos como la maestra Rufina Ruiz, es importante valorarlos y cuidar a nuestra madre tierra, imprescindible para el desarrollo sostenible de la agricultura”, dijo.

Los participantes serán evaluados por un jurado conformado por los chef Lula Martín del Campo, Arlette Eulert, Helena Rizzo, Debora Fadul y Rodolfo Guzmán.

El estado de Oaxaca es reconocido por el sabor de ingredientes como los chiles, frijoles, tomates y por las piezas de barro de Santa María Atzompa, mismas que estarán presentes en esta justa gastronómica, destacó la oficina de Comunicación Social y Vocería del gobierno del estado.

