“El Chaparro”, exjefe de plaza de La Familia Michoacana, el responsable de ataques en Tuzantla, Michoacán

Michoacán.- Joel Sánchez Jaimes, “El Chaparro”, exjefe de plaza del cártel de La Familia Michoacana, fue quien -con su grupo armado- perpetró los ataques esta madrugada en el municipio de Tuzantla, Michoacán.

Las áreas de inteligencia confirmaron que Joel Sánchez Jaimes es quien aparece en un video que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp.

En la grabación de 45 segundos, “El Chaparro” anuncia su presencia y regreso esta madrugada a ese municipio de la región Oriente de la entidad.

“Ahí andamos. El pedo no es con el pueblo, Es con los putos chaqueteros que me traicionaron, a la verga. Aquí andamos con todo y no nos vamos a ir”, dice.

Advierte, que “la guerra es nada más con los putos lacras que vendieron al pueblo”, enfatiza El Chaparro, mientras viaja dentro de un vehículo.

“Aquí no hay pedo, viejo. Aquí toda la gente del pueblo es gente inocente. El pueblo no le hace nada a nadie, como tampoco yo. Aquí vamos a andar echándole vergazos con todo. Ahora sí venimos con todo”, agrega.

Joel Sánchez refiere que en agosto del año pasado, cuando sus adversarios lo atacaron en Tuzantla, “a lo mejor me agarraron desprevenido”.

“Pero ahora les vamos a dar con todo, viejo. No hay más, más que eso. Hay que echarle vergazos y hay que darle con todo”, reitera.

Al tiempo de que al escucha un corrido de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joel Sánchez, le pide ánimo a la gente de Tuzantla, Laureles, Susupuato y Tiquicheo.

“Afirmo: la guerra es contra los putos chaqueteros que me enviaron al pueblo (Tuzantla) y me traicionaron. Aquí andamos a la orden pa´echarle vergazos, viejo y no nos vamos a rajar”, insiste el líder criminal.

Sobre esta grabación, las fuentes de seguridad consultadas confirmaron la veracidad del material y que fue El Chaparro el que atacó este jueves Tuzantla.

"El Chaparro" operaba en varios municipios de Michoacán

Las áreas de inteligencia, recordaron, que Joel Sánchez, era el objetivo principal de la irrupción y ataques perpetrados el pasado 24 de agosto, que dejaron ocho muertos.

Reiteraron, que todo inició con la ruptura en la estructura criminal de LFM, que derivó en el asesinato de Eduardo Hernández Vera, “Lalo Mantecas”, a manos de sus propios socios, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” (líderes de LFM), también ordenaron el asesinato de los jefes de plaza y operadores de Lalo Mantecas, para recuperar territorio.

Uno de esos objetivos era Javier Sánchez Jaimes, El Chaparro, quien operaba en varios municipios de Michoacán, colindantes con el Estado de México y Guerrero.

Tuzantla, fue uno de esos lugares controlaba El Chaparro, hasta que la misma organización criminal a la que pertenecía, lo atacó.

Lo ocurrido este jueves

A poco más de cinco meses, Javier Sánchez, regresó con una ofensiva criminal, que dejó daños materiales en viviendas, vehículos, patrullas y en la comandancia de la Policía.

El ingreso del comando se registró cerca de las 2:45 de la mañana, en la cabecera de ese municipio ubicado en la Tierra Caliente, colindante con Guerrero y Estado de México.

Habitantes de la cabecera municipal, narraron que los sujetos fuertemente armados ingresaron en varios vehículos y comenzaron a disparar contra viviendas y comercios.

Señalaron, que también atacaron a tiros la comandancia de la Policía local y las patrullas que se encontraban estacionadas afuera de las viviendas.

De igual manera, la célula criminal le prendió fuego a una vivienda, propiedad de un integrante de la reconocida agrupación musical, La Dinastía de Tuzantla.

Hasta este momento no se ha dado a conocer el saldo total de los daños materiales que dejó esa ofensiva criminal, en ese municipio de la región Oriente de la entidad.

Autoridades locales, informaron que no se tiene registro, hasta este momento, de personas muertas o lesionadas, resultado de este segundo ataque perpetrado en menos de seis meses, en esa localidad.

Directivos de todas las escuelas del municipio, informaron a través de diferentes medios, que las clases quedaban suspendidas hasta nuevo aviso.

Consideraron que no hay condiciones de seguridad para que los alumnos acudan a los planteles educativos.

La Secretaría de Educación en la entidad, informó que en algunas escuelas hubo clases en línea, pero más tarde indicó que en muchos planteles, sí acudieron los alumnos.

¡Ánimo Tuzantla!: parroquia

A través de sus redes sociales, la parroquia de Tuzantla pidió a los pobladores retomar sus actividades cotidianas y orar por los integrantes del crimen organizado.

Bajo el lema: “¡Ánimo Tuzantla!”, la iglesia católica convocó a los habitantes de ese municipio de la Tierra Caliente, a “continuar la vida normal. Estamos en las manos de Dios y bajo la protección amorosa de María. ¡Tengamos fe y esperanza!”.

En la publicación, la parroquia reconoce que lo ocurrido esta madrugada fue una experiencia dolorosa para todos.

“Oremos por los hermanos que están en el crimen organizado. ¡Oremos por su conversión, nuestra conversión y la conversión de la Parroquia!”, cita el texto.



