"El Bronco" recibe visita de su esposa Adalina Dávalos, quien le lee cartas de sus hijos

Monterrey.- Adalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, lo visitó en el penal 2 de Apodaca para apoyarlo, darle ánimos y leerle “cartitas de todo lo que sus hijos escriben todos los días”.

La expresidenta del DIF estatal declinó comentar sobre la situación que enfrenta el exmandatario, tanto en lo legal como respecto a un posible “trasfondo” en el proceso que lo llevó a estar preso, acusado por delitos electorales, derivados de intención de alcanzar la Presidencia de la República como candidato independiente.

Al salir del centro penitenciario acompañada por el abogado Gabriel García, Adalina comentó que Rodríguez Calderón ya está mejor de los problemas de salud que sufrió hace unos días y que, agregó, venía arrastrando desde hace tiempo, relacionados con la presión arterial y una diverticulitis que, afirmó, se le está atendiendo bien, como a cualquier otro interno, por parte de personal médico del reclusorio, a fin de evitar un posible traslado a un centro hospitalario.

Sobre la situación que enfrenta la familia, Dávalos Martínez señaló, “no somos los únicos que vivimos en esta situación, hoy entiendo a las mamás de lo que viven, de lo que se preocupan, hoy puedo decir que voy a ser instrumento de Dios como lo he hecho siempre; voy a apoyar a muchas de las familias y a muchos de los niños, que hoy como mis hijos están viviendo esta situación, de injusticia, no injusticia, no lo sé…”.

Expresó que tendrá mucho tiempo para apoyar asociaciones o fundar alguna para poder apoyar a todos esos niños que hoy sufren lo mismo que sus hijos, “y sobre todo, exigir como lo hice estos seis años, el respeto a la identidad, y eso se los pido a ustedes los medios, nuestros hijos no deben de ser tocados ni exhibidos”.

Respecto a la situación que enfrenta su esposo, comentó, “confiamos en Dios y en las autoridades”, y declinó opinar si sus derechos han sido vulnerados, pues señaló que las autoridades deben marcar los tiempos y los abogados en su momento serán muy precisos en cuanto a los derechos de Rodríguez Calderón, “yo no puedo opinar nada”.

No obstante esta situación, dijo Dávalos Martínez, sus hijos están tranquilos aunque “también lloramos, también platicamos, saben la realidad de lo que estamos viviendo, y eso deben de saber, la realidad, lo que está pasando todos los días, pues no los puede alejar de todos los medios, pues “todos los días la nota es su papá”, y dentro de lo que cabe siempre ha tratado de que estén informados y tranquilos.

La exprimera dama afirmó que siempre ha dado la cara, ya que hay una situación que está enfrentando su esposo, “no se fue, está enfrentando la justicia”, y será ésta la que determine su suerte. Igual ella, agregó, no se ha escondido y sigue activa en su Instagram, recibiendo muchos mensajes de apoyo, donde le dicen que Dios está con ella.



