"El Bronco" propone borrachera "cuando el virus se vaya"; pide quedarse en casa esta temporada

Monterrey- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón hizo un llamado a no hacer posadas durante la temporada navideña, para evitar contagios de coronavirus y defunciones, ante lo cual propuso celebrar todos juntos con “un pedón” (borrachera) ya cuando el virus se vaya.

En días pasados, debido a que Nuevo León está entre las entidades de la República con más defunciones y casos de Covid-19, "El Bronco" pidió a la gente quedarse en casa y evitar festejos durante la temporada navideña.

“Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un 'pedón' todos juntos", dijo Rodríguez Calderón en su peculiar estilo coloquial.

Según los datos oficiales del gobierno de Nuevo León y de la Secretaría de Salud del gobierno federal, actualizados hasta el 15 de diciembre, Nuevo León se ubica como tercero en el número de pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia hace más de nueve meses, con un total de 114 mil 196 personas contagiadas, sólo superado por el Estado de México que acumula 125 mil 628 y la Ciudad de México que suma 264 mil 330 pacientes de la enfermedad viral.

También lee: Reviven video de Samuel García de “gente que vive con sueldito de 40 mil pesos y son felices"

Asimismo, en cuanto a defunciones Nuevo León superó recientemente a Veracruz, Puebla, Jalisco y Guanajuato, para ubicarse también tercero en cuanto a decesos con un total de seis mil 036 víctimas mortales de covid-19, sólo por debajo del Estado de México que suma 12 mil 769 y la Ciudad de México que registra 19 mil 084 defunciones.

No es la primera vez que "El Bronco", pretende incentivar a la población del estado con el ofrecimiento de bebidas alcohólicas para que acate sus recomendaciones o como una forma de premiar sus acciones o logros.

Por ejemplo, en febrero de 2016, al acudir a una graduación de más tres mil estudiantes del bachillerato técnico del Conalep, Rodríguez Calderón conminó a Máximo Bedoya, director de Grupo Ternium, para que pagara un asado para agasajar a los graduandos, comprometiéndose a que si lo hacía él “disparaba” las caguamas.

Asimismo, cada que recibe a empresarios o servidores públicos de otras entidades o del extranjero, suele recomendarles su tequila Bronco, que comercializa el apodo que se autoimpuso para promoverse como candidato a la gubernatura de Nuevo León en 2015.

Recientemente ante el fallecimiento de Juan Manuel Torres Martínez, que colaboró en su equipo de gobierno, y es una de las más de seis mil víctimas mortales que ha dejado la pandemia de coronavirus en Nuevo León, dedicó un mensaje de despedidas, donde no faltó la mención de las bebidas alcohólicas, para convivir incluso más allá de la existencia terrenal.

Leer también: Hospitales privados que atienden Covid-19, sin cupo

“Many, gracias por tu afecto, por tu lealtad, y por siempre tener una sonrisa para mí. Pronto nos volveremos a ver, y a echarnos una coca colas y un tequila Bronco. Mientras tanto, te mando un gran abrazo hasta el cielo. Hoy, como las águilas, vuelas alto, mi gran amigo”.

om/hm