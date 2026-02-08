Mazatlán, Sinaloa.- Este domingo 8 de febrero se llevó a cabo la edición 14 del Gran Fondo Mazatlán, en donde participaron alrededor de 650 ciclistas nacionales e internacionales y congregó a más de mil 600 personas; lo que proyecta una derrama económica estimada de más de 14 millones de pesos.

En el marco de la celebración del mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, el evento fue un recorrido o maratón del ciclismo, donde las y los participantes fueron cronometrados individualmente con un chip al iniciar y al finalizar la ruta.

En el maratón participaron ciclistas de Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California, Chihuahua, CDMX, Nayarit, Durango, Sinaloa, Estados Unidos y Canadá.

¡Banderazo! Arranca el maratón

José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur, fue el encargado de dar el banderazo de salida en representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

La ruta inició en el Faro y siguió hacia los puntos: Cerritos, El Habal, La Noria, San Marcos, la Presa Picachos, El Recodo, Cofradía, Escamillas y El Vainillo. Al término, las y los participantes finalizaron el recorrido en la Isla de la Piedra.

Tras completar las rutas de 75 y 140 kilómetros, las y los pedalistas se reunieron para ser parte de la ceremonia de premiación en la que se repartió una bolsa de 30 mil pesos entre los mejores exponentes sobre dos ruedas, así como de una fiesta familiar como clausura.

En el arranque también estuvieron presentes, Mónica Coppel, organizadora del evento, y Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.

