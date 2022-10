“Duré sólo horas en Estados Unidos”

Ciudad Juárez.- Durante semanas Leonardo recorrió más de 4 mil 992 kilómetros desde Venezuela para llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua y cumplir su sueño de cruzar la frontera y reunirse con su familia en Orlando, Florida.



Aunque logró cruzar el pasado 10 de octubre a El Paso, Texas, fue deportado el jueves bajo el Título 42, en el marco del acuerdo que firmaron los gobiernos de México y Estados Unidos el miércoles 12 de octubre, que señala que los venezolanos que quieran migrar a ese país, deberán ingresar vía aérea y con papeles en regla.



Ayer el hombre de 50 años de edad estaba afuera del Centro Estatal de Población (Coespo) en Ciudad Juárez, donde esperaba alguna ayuda humanitaria, ya que al igual que otros migrantes venezolanos deportados en las últimas horas no tienen dinero, ropa, comida, ni dónde quedarse.



“Yo dejé Venezuela porque tenía un negocio de más de 20 años y comencé a recibir extorsiones y decidí venir hasta acá. Estoy solo, mi familia está en Bogotá y yo me viene hasta acá (Juárez) anhelando pasar”, expresa el hombre quien asegura que su único objetivo es volver a cruzar.



Para llegar hasta la frontera pagó varios camiones, por lo cual gastó alrededor de mil 600 dólares hasta llegar a Chihuahua.





Leonardo se entregó el diez de octubre a las autoridades de la Patrulla Fronteriza, y a decir de él no fue procesado como pasaba en semanas atrás con otros venezolanos, pues en su caso por dos días solo lo trajeron de celda en celda, hasta que el 12 de octubre fue procesado para después ser deportado la tarde del jueves 13 octubre.



“Duré solo horas en Estados Unidos. Tengo algunos familiares que veían conmigo y lograron pasar, otras mujeres que vienen con niños y no sabemos nada de ellas”, añade en entrevista con EL UNIVERSAL.



Para él su meta es poder cruzar a los Estados Unidos, estar con su familia y comenzar una nueva vida, por lo cual las nuevas disposiciones de los gobiernos en relación a su situación migratoria le parecen injustas.



“Mi meta es estar allá, yo tengo mis familiares que me iban a recibir, les dije a los oficiales, pero nunca me escucharon. Estamos en espera, viendo a ver si en estas voces logremos hacer eco allá a las autoridades estadounidenses y nos dejan ingresar porque entramos antes de que se diera la ley, estamos luchando y como ser humano no lo veo lógico sacar eso ni tampoco justo”, menciona.



De acuerdo con datos oficiales, entre la noche del jueves y la mañana del viernes habían sido retornados a Ciudad Juárez más de 500 venezolanos.