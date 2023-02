Durango sin poder regresar 8 mmdp a la ASF: gobernador

Durango.- El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que no existe dinero para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas del 2021, las cuales ascienden a 8 mil millones de pesos.

“No tendríamos forma de regresar el dinero, no estamos poniendo de acuerdo”, dijo Villegas sobre las observaciones, luego de que la ASF difundiera este lunes la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, último año completo del exgobernador José Rosas Aispuro Torres.

El mandatario estatal refirió que les han estado pidiendo información, y comentó que estas observaciones de la ASF podrían derivar en inhabilitaciones o detenciones. “La investigación se queda en manos de ellos”, agregó.

Villegas apuntó a la Secretaría de Finanzas como la responsable de las observaciones y posibles desvíos.

Lee también: ASF detecta posibles daños al erario por más de 53 mil mdp; reportan recuperaciones de 4%

“Como todo está descentralizado, no mandaban el dinero a las dependencias. No hay obra, no hay para pagarle a los maestros, hay un chorro de deuda con ellos. No le hallamos la cuadratura a todo esto”, declaró este martes el gobernador.

Mencionó que se dejó de hacer mucha obra y se dejó de pagar prestaciones a los maestros.

Contó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les quería quitar 80 millones de participaciones federales, pero lograron evitarlo. Sin embargo, afirmó que hay muchos más casos como este.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/cls