Diputado de Morelos rechaza acusaciones de violación en su contra

Cuernavaca.- El diputado del Congreso de Morelos, Marcos Zapotitla Becerro, rechazó las acusaciones por el delito de violación que presuntamente cometió en contra de una extrabajadora, y sostuvo que esas declaraciones realizadas por un grupo de abogados forman parte de una campaña de difamación con trasfondo político y económico porque ha “tocado intereses fuertes” en el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, acompañado de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) y del abogado Cipriano Sotelo, dijo que tras el inicio del proceso electoral “los demonios se soltaron” porque como legislador se ha manifestado en contra de futuras reformas legales en el Poder Judicial, así como del trabajo que se desarrolla en la FGE.

Zapotitla Becerro afirmó que estas acusaciones tienen el propósito de afectar su imagen pública y ponerlo en entredicho porque hay mentes perversas que se han juntado para desestabilizar al grupo parlamentario del PES.

“Yo no soy un delincuente y lo dije muchas veces en tribuna a mí no me metan en ese costal de corrupción, yo no tengo familiares como jefes de plaza; no tengo que pedir favores, no tengo ningún compromiso en instituciones que pongan en entredicho mi honorabilidad y manera de conducirme, por eso acudiré a la FGE para que se me otorgue la lectura de derechos y enterarme de los términos de esta supuesta investigación”, afirmó y agregó que analizará la posibilidad de presentar una demanda civil por daño moral ante la FGE.

El legislador del PES salió en defensa luego de que ayer abogados de diversas asociaciones solicitaron a los diputados del Congreso local iniciar juicio de procedencia en su contra, para que se pueda judicializar su carpeta de investigación por el presunto delito de violación y amenazas en contra de una extrabajadora.

A decir del abogado Gibran Haro, en julio pasado se presentó la denuncia penal en contra del legislador, quien fue señalado por la víctima de causarle daño psicológico y emocional y después derivó en el delito de violación.

En seguimiento de la denuncia, dijeron los abogados, solicitaron al fiscal general Uriel Carmona Gándara pida al Congreso del estado el juicio de procedencia para que los legisladores separen de su cargo lo antes posible al diputado, para que sea llevado ante un juez de control y enfrente el procedimiento penal en su contra.

Respecto a la denuncia, el coordinador de bancada del PES, Andrés Duque Tinoco, brindó su apoyo a su compañero y fincó sus esperanzas de que el caso se resuelva de la mejor manera.

