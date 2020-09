Diputada hace propuesta urgente... para evitar descuentos a su dieta

De faltista y hasta abusiva, nos narran, tacharon a la diputada de Tabasco, Margarita Bolio (Morena), luego de que, tras meses de ausencia en el Congreso local, reapareció para proponer un punto de acuerdo “urgente” que permita a los legisladores más vulnerables al Covid-19 sesionar de forma virtual, lo que fue rechazado, incluso por su bancada, al no estar de acuerdo, ya que en la semana sólo deben presentarse dos veces. Pero no fue falta de empatía de sus compañeros, nos detallan, sino que la legisladora desapareció desde el inicio de la pandemia y ni a la aprobación de la Ley Chatarra se presentó, por lo que más de uno acusó que lo que más bien no le gustó a doña Margarita es que podrían descontarle de su dieta de 70 mil pesos si sigue faltando.

De lambiscones y barberos



Nos cuentan que en Baja California Sur llama la atención la urgencia de muchos funcionarios del gobernador panista Carlos Mendoza por hacerle notar su respaldo, al grado de que en redes sociales no hay publicación de las cuentas oficiales del góber que no sea aplaudida por ellos, y en lo mismo han caído el secretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, y el titular de Educación, Héctor Jiménez, entre otros. El tema, nos detallan, es que estos funcionarios incluso se han animado a hacerle la barba a don Carlos en horas laborales, lo que les ha valido rechiflas y que uno que otro les recuerde aquello de “alabanza en boca propia es vituperio”, sobre todo rumbo a las elecciones de 2021.

Caso Infonavit, para largo y sin ninguna puerta cerrada



Nos dicen que en Nayarit los exmagistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto y José Ramón Marmolejo Coronado, ambos en prisión preventiva por estar presuntamente involucrados en el megafraude con el que el Infonavit se adjudicó casas de derechohabientes, insisten en su inocencia y prefieren un juicio, que apunta a ser muy largo, a aceptar cualquier culpa para tener un juicio abreviado. Los que saben, nos revelan que —a como van las cosas— el juicio podría iniciar hacia la segunda mitad de 2021 y durante él se podrían ventilar nombres de más personajes públicos, por lo que muchos no dudan en llamarlo “el juicio del siglo en Nayarit”.

Presupuesto tensa ánimos



Quien sin pelos en la lengua les leyó la cartilla a sus homólogos federales de Tamaulipas, nos narran, fue el diputado local Gerardo Peña Flores (PAN), una vez que en contexto de la próxima aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, los conminó a “ponerse las pilas” para que Tamaulipas reciba los recursos que por ley le corresponden, puesto que su terruño es la segunda entidad que más le aporta a la Federación en impuestos a nivel nacional. Al parecer, nos dicen, los alegatos de la Alianza Federalista ya no son sólo tema de los gobernadores.