Chilpancingo.— El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, destituyó al capitán del Ejército Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública.

La semana pasada comenzaron a circular las versiones de la destitución de Aguilar Carmona.

Durante una semana hubo un vacío informativo por parte del alcalde y su gobierno sobre este hecho, que fue llenado con información extraoficial. Se dijo que la destitución de Aguilar Carmona formó parte de los acuerdos que pactó el edil con los líderes de la organización criminal La Familia Michoacana para liberar a su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo, secuestrado en abril.

Hasta ayer, el gobierno municipal no había informado oficialmente la destitución ni los motivos.

Finalmente, la confirmación de la destitución del secretario de Seguridad Pública de Taxco —que tomó posesión en octubre de 2024— llegó desde el gobierno estatal.

La hizo el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien afirmó que la destitución estaba prevista.

“Es parte de las acciones que se están realizando en este municipio, es algo que ya se tenía contemplado”, dijo el subsecretario.

Rodríguez Cisneros negó que la destitución forme parte de un presunto acuerdo del alcalde con La Familia Michoacana.

El contexto

El doctor Juan Vega Arredondo fue privado de la libertad el sábado 11 de abril. Dos días después se informó de la desaparición del alcalde, lo que generó un operativo de seguridad en el municipio en el que participaron 500 elementos.

De acuerdo con versiones —debido a que no hay un relato oficial de los hechos— el alcalde intentó negociar la liberación de su padre, pero los criminales lo retuvieron. Por la tarde se informó que el alcalde y su padre habían sido liberados.

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