La comunidad de Matías Romero Avendaño rindió un homenaje de cuerpo presente a la excandidata del PVEM, Amy Navarrete Arriola, asesinada el martes durante la fiesta de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal Paso Guayabo. En la ceremonia, los asistentes condenaron el asesinato y exigieron justicia.

Amy Navarrete había manifestado su intención de contender por la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño en los comicios de 2027 y recientemente había tenido acercamiento con el Partido del Trabajo (PT).

La fiscalía estatal informó que el crimen lo realizó un hombre en solitario, que disparó contra Navarrete y otros dos hombres, entre ellos su fotógrafo.

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