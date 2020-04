Descartan muerte de jefe de asesores de alcaldesa de Cancún por Covid-19

La alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama, informó este sábado que su jefe de asesores, Antonio Meckler Aguilera, dio negativo a la prueba que le aplicaron para determinar si estaba o no contagiado del Covid-19 , antes de morir el pasado 9 de abril en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.



Lezama indicó que los resultados de la prueba que la Secretaría de Salud de Quintana Roo aplicó al exregidor y exdiputado local dieron negativos y reiteró su deseo de que descanse en paz.



“Toño Meckler fue, en verdad, un destacadísimo líder político”, dijo la munícipe, al citar la información divulgada en prensa sobre las aportaciones del experredista, como defensor y constructor de la democracia, pieza en la consolidación de instituciones e impulsor de la redistritación de Quintana Roo, lo que incidió en la modificación del mapa electoral actualmente vigente.



Lezama Espinosa comentó que en su calidad de asesor, Meckler dejó diversos programas de ayuda social “en el tintero, pero muy bien organizados”, que seguramente serán puestos en marcha por su gobierno.



De acuerdo con testimonios de amigos de su círculo más cercano, el político comenzó a sentirse mal desde el lunes pasado y acudió al médico, quien le dijo que debía internarse.

Meckler no presentaba fiebre ni dolor de garganta ni tos, pero sí dificultad para respirar. Era diabético, hipertenso y traía las defensas bajas porque había padecido dengue recientemente. Fue hospitalizado el martes en uno de los hospitales asignados y ahí le practicaron la prueba de Covid-19.



El miércoles autorizó ser entubado. A la madrugada siguiente, sus órganos colapsaron, de acuerdo con lo que los médicos comunicaron a su esposa Aida, a quien ya no le permitieron acercarse.



La presidenta municipal argumentó que omitieron informar a la comunidad sobre el hecho, hasta no tener el resultado de las pruebas, que llegaron dos días después de la muerte de Meckler.



Lezama incluso dijo que ella sabía que “no era Covid”, pero que debía esperar antes de informarlo.



“Yo tenía que decirle que no era Covid, hasta que tuviera el resultado y la prueba oficial de la Secretaría de Salud; y lo pude haber dicho ese día, quizá, pero no tenía la prueba y yo tengo que actuar con pruebas porque soy autoridad”, sostuvo.

A punto del llanto, la edil reiteró que el político murió “por otras causas”, que no clarificó y criticó lo que consideró “la grilla barata” y “el amarillismo”, pues en su opinión, el manejo de la noticia en algunos medios, llevaba la intención de lastimar a su administración.

maf