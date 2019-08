Desaparecen 3 empleados que llegaron de Jalisco

[email protected]

Cancún.— Tres hombres originarios de Guadalajara, Jalisco, que impartían un curso de capacitación a empleados de una empresa de servicios funerarios en Cancún, desaparecieron en las playas de Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres.

El pasado 3 de agosto, Juan Manuel González Verdín, de 44 años; Ari Fernando Chávez Manzano, de 40, y Juan Luis Gómez Robles, de 33, salieron a bordo de dos motocicletas, para pasar un día de playa en Isla Blanca, a la altura de las Cabañas Villas Chenera.

Aproximadamente a las 15:30 horas, uno de ellos avisó, vía celular, que estaban por entrar a nadar. Entre las 17:05 y las 17:25 horas de ese día, sus familiares perdieron contacto telefónico con ellos. Ninguno volvió al domicilio donde se alojaban, ubicado en una colonia popular de la ciudad de Cancún.

La casa era pagada por Riviera Memorial, una compañía con sede en Tepic, Nayarit, que abrió una sucursal en Cancún, y para la cual trabajaban los tres hombres, junto con otro compañero que ese día no fue a la playa y quien avisó de la desaparición.

La empresa quiso levantar la denuncia, pero la Fiscalía General de Quintana Roo solicitó que el reporte fuera presentado por familiares directos.

“Desde que no llegaron a su casa presentimos que algo estaba mal, porque ellos no son de no avisar, son personas de trabajo y responsables”, indicó Enrique, hermano de uno de ellos a EL UNIVERSAL.

Se trata del segundo caso de desapariciones que se tiene registrado en Cancún durante ese fin de semana. Un día después dos ciclistas que recorrían una ruta conocida en los márgenes de Villas Otoch Paraíso, en el norte de la ciudad, también desaparecieron. A ellos los busca la Guardia Nacional.