Denuncian robo de restos en panteón de Villa de Pozos, San Luis Potosí

Familias potosinas denunciaron que en las últimas semanas se han profanado al menos cinco lápidas del Panteón Municipal de Villa de Pozos perteneciente a la capital potosina, de las cuales se han robado cenizas y pertenencias de personas cuyos restos descansan en el cementerio.

La señora Lucía Narváez, en entrevista para EL UNIVERSAL San Luis Potosí, comentó que su nieto murió al nacer un 22 de mayo de hace cuatro años, desde ese día sus cenizas fueron colocadas en una urna blanca adornada con un ángel, restos que se encontraban colocados en una capilla construida en la lápida de otro familiar; sin embargo fue robada.

La familia desde hace cuatro años, una vez al mes acude al camposanto para visitar y adornar la “capillita” de su nieto y lápida de su suegro, "para no olvidarlos", no obstante el pasado domingo 2 de octubre al llegar notaron que la urna de su nieto no estaba y que la puerta de la capilla había sido forzada.

"Forzaron la puerta de aluminio con vidrio. La urna no estaba pero todos sus carritos, flores y juguetes sí estaban en el lugar", comentó Lucía.



La familia de la señora decidió buscar por todo el cementerio para ver si la urna la habían tirado por el lugar, sin embargo, se dieron cuenta de que al menos otras cuatro lápidas habían sido profanadas, por lo que decidieron acudir con las autoridades del panteón quienes les comentaron que “es imposible cuidar a la gente que entra y sale”, por lo que acudieron con las autoridades de la propia Delegación.

“Me dicen que no pueden hacer nada, que no estaba en sus manos, que yo tenía que ir a la Fiscalía y que pues la verdad ni caso me iban a hacer, que aunque yo levantara e hiciera que iba a ser pura pérdida de tiempo (…) me dijo, creo que era el Delegado, si no le hacen caso ni a los vivos ¿usted cree que le van a hacer caso a los muertos? Como que no me iban a hacer caso; me dieron falsas esperanzas”.

Luego de ver que las autoridades no les harían caso para encontrar los restos del menor, hace una semana las familias Narváez y Escalante se han dedicado a pegar volantes en Villa de Pozos y a publicar a través de redes sociales imágenes con la leyenda:

“Se busca urna de angelito que fue extraída de una lápida dentro del Panteón Municipal de Pozos; cualquier información que nos pueda llevar al paradero de ella es de suma importancia para nosotros. Favor de comunicarse al 44-45-78-47-35 o al 44-44-97-96-20. ¡Ofrecemos recompensa!”.



Los volantes y las publicaciones a través de redes sociales, lo hacen con el fin de poder recuperar la urna con las cenizas del bebé y dar consuelo a los papás del menor que en estos momentos se encuentran destrozados, según comentaron los familiares.

Las familias se mostraron dolidas y desesperadas de que sus difuntos no puedan "descansar en paz", hicieron un llamado a las autoridades para poderlos ayudar, pues en el panteón municipal de Villa de Pozos, consideraron no hay mucha vigilancia y las bardas son burladas con facilidad; además pidieron a la ciudadanía poderles brindar cualquier información.

El Código Penal de San Luis Potosí contempla penas de seis meses hasta cuatro años de prisión, así como sanciones pecuniarias de diez a ochenta días de salario mínimo a quienes comentan el delito de inhumaciones y exhumaciones ilícitas, quien oculta, destruye, sepulta o manda sepultar un cadáver, un feto o restos humanos y quien exhuma un cadáver sin los requisitos exigidos por la ley.

Igualmente comete el delito quien viola un túmulo, un sepulcro, una sepultura o un féretro, o profana un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.

afcl