Culiacán.— A pesar de que el pasado lunes autoridades de seguridad reportaron que fuerzas federales abatieron a 13 personas en la sindicatura de La Brecha, en Guasave, durante un operativo y el pasado martes hay reporte de al menos ocho asesinatos, el registro nacional de víctimas que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo informó de 10 homicidios dolosos en Sinaloa en los últimos tres días.

La estadística es alimentada con la información que proporcionan las fiscalías locales a diario y en los datos del pasado domingo se registraron sólo tres homicidios dolosos en Sinaloa; el lunes sólo cuatro y el martes 5 de noviembre seis crímenes.

Ayer, familiares reclamaron los cuerpos de ocho de los 13 civiles abatidos en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales el lunes pasado en Guasave. En tanto, el pasado martes en Culiacán al menos ocho personas, entre ellos dos mujeres y el exdirector de panteones del municipio, Carlos Burgos García, fueron asesinados.