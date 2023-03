Ciudad Juárez.— Cuando Angélica Hinojosa Chávez vio el humo en el pasillo entre la celda de hombres y de mujeres, en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), de Ciudad Juárez, corrió a buscar a la encargada de las llaves.

Ella tenía a su cargo la seguridad de 15 mujeres migrantes que estaban detenidas en el edificio del INM la noche del lunes, cuando inició el incendio que dejó, hasta ayer, un saldo de 39 muertos y 27 lesionados.

Angélica había empezado a trabajar en enero pasado como guardia. Fue contratada por la empresa Grupo Tank Seguridad Privada, CAMSA, S.A.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explica que, pese al miedo que tiene de sufrir alguna represalia, prefiere decir lo que vivió la noche del 27 de marzo.

“Yo no sé cómo comenzó todo porque no estaba en el área de hombres, yo estaba en el área de mujeres, atenta a ellas. En eso comenzamos a oler algo feo, muy fuerte a quemado. Yo les dije a las muchachas que resguardo que olía muy feo y ellas me dicen que huele a humo y a quemado. En eso yo camino al pasillo y en ese pasillo, el de los hombres, venía el humo muy rápido”.

Relata que fue entonces cuando corrió a buscar a la agente del INM que esa noche estaba encargada de las llaves.

“Ella salió con un licenciado, voy con ella y le digo: ‘Dame las llaves, se está quemando Migración’. Ella me da las llaves y yo salgo corriendo, abro la puerta y les digo [a las mujeres migrantes]: ‘¡vámonos, vámonos, muchachas!’. Saqué a todas”, recuerda.

Relata que permaneció con las mujeres afuera del edificio del INM y ellas le agradecían que les hubiera salvado la vida.

“Les digo que yo no las salvé, fue el de arriba, él fue el que las salvó, yo sólo hice mi trabajo. Eran 15 mujeres migrantes las que resguardé”, añade.

Sobre las llaves de las celdas, comenta que ella, en su estatus de guardia, no tenía acceso a las mismas. En cada turno un agente de Migración es encargado de resguardarlas y, en caso de emergencia, se debe pedir la llave a esa persona para abrir las celdas.

Explica que el martes fue buscada por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes la llevaron a sus instalaciones en Ciudad Juárez para rendir declaración. Fue hasta la noche del miércoles cuando por fin la dejaron salir.

“Me sentía desesperada porque yo acabé mi declaración y la licenciada que me entrevistó me daba salida, pero no me dejaban salir”, cuenta.

Ayer, Angélica estaba en espera de que sus superiores le informaran cuándo podría regresar a su trabajo.

Denuncian detención injustificada

Familiares de los empleados del Instituto Nacional de Migración Rodolfo Collazo y Daniel Goray Yosioka denunciaron que están retenidos injustificadamente.

Kevin Collazo, hijo de Rodolfo Collazo, explicó que la noche del incendio su padre, que trabajaba como guardia, había sido destinado al DIF, y que cuando se enteró del incendio se trasladó al edificio del INM para ayudar a controlar la situación.

A través de un escrito expuso que su padre es víctima de la corrupción dentro del INM y lo están usando como un chivo expiatorio de la tragedia.

En tanto, la familia de Daniel Goray Yosioka, también retenido en las instalaciones de la FGR, igualmente expresó su inconformidad por la situación.

A la par de ello, la tarde de ayer unos 80 trabajadores del INM se manifestaron en las oficinas del Puente Internacional Córdova Américas para denunciar inconsistencias, intimidación laboral y la detención de sus compañeros. Exigieron que se investigue al titular del INM estatal, el contraalmirante Salvador González Guerrero, a quien responsabilizaron de las fallas en la operación de la estancia migratoria.