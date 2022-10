Cuauhtémoc Blanco reprueba modificación a su propuesta de Presupuesto

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó que la aprobación del Paquete económico por 15 de los 20 diputados del Congreso de Morelos tiene el objetivo de desestabilizar a su administración porque presuntamente resultaron favorecidos los amigos del Poder Legislativo.

“Hay que esperar cómo viene. Haber a quien le tocó, yo creo que va a haber mucha gente que va a ser favorecida, quién sabe por quién, pero acuérdense que los diputados tienen amigos”, afirmó el titular del Ejecutivo.

El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, advirtió por su parte que si el presupuesto aprobado a puerta cerrada por la oposición política y dos diputados de Morena, afecta al Poder Ejecutivo o invade la esfera política, existe la posibilidad de que el gobernador haga uso de su atribución de veto.

Por la mañana el gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó desconocer el contenido del Presupuesto y acusó a los diputados de aprobarlo sin convocar a cinco de los 20 legisladores. “Ayer se lo aventaron sin comunicarle a un grupo de los diputados, entonces hay que esperar, la verdad no tenemos ni idea del paquete económico que ellos mandaron”, dijo.



Horas después, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Francisco Sánchez Zavala, afirmó que el artículo 47 de la Constitución Política del Estado señala que los proyectos de leyes o decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer los publicará inmediatamente en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a su recepción. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de diez días hábiles siguientes, indicó.

En conferencia de prensa indicó que el Presupuesto de Egresos 2023 es por un monto de 34 mil 212 millones 305 mil 539 pesos y destacó que se trata de un Presupuesto eminentemente social, que no implicó recortes a la propuesta del Ejecutivo.

Subrayó la eliminación de la cláusula de libre transferencia de recursos y se reasignaron alrededor de 600 millones de pesos, que significan un 3% del proyecto gubernamental, “en cumplimiento del artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que dice claramente que corresponde al Congreso asignar el presupuesto”, sostuvo.

De acuerdo con Sánchez Zavala consideró que no hay lugar para una controversia constitucional si el Ejecutivo se inconformara, porque éste será quién ejecute y el Congreso sólo cumplió con la asignación presupuestal.

El Presupuesto aprobado establece 829.9 millones de pesos para el Poder Judicial, 534.9 millones para el Legislativo, mil 660 millones para la Comisión Estatal de Seguridad y mil 82 millones para la Fiscalía General del Estado, con cuyos aumentos sustanciales para el rubro de seguridad y procuración, los diputados consideran que volverá la paz social a Morelos.

Lee también: “Seguirás galopando en mi corazón”: El Bronco lamenta muerte de su caballo “Tornado”

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/rmlgv