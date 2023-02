Cuauhtémoc Blanco destapa a dos secretarios de despacho como aspirantes a la gubernatura

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo “destapó” a dos secretarios de despacho, mujer y hombre, como sus “corcholatas” para contender por la gubernatura en los comicios de 2024 por el partido Morena. Y aunque no reveló sus nombres porque, dijo, comenzarían las especulaciones e impugnaciones, es del dominio público que uno de los precandidatos es el coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura, Víctor Mercado Salgado.

“Se tienen que salir. Son secretarios de despacho y no puedo decir el nombre porque luego comienza la especulación y las impugnaciones”, resaltó y agregó que ya tiene los posibles candidatos para suplirlos en el gabinete de Gobierno, pero pidió esperar los tiempos y las formas.

Sus propuestas, enfatizó, deben abandonar el cargo conforme lo dicte la ley electoral, para hacer campaña y ceñirse al resultado de las encuestas, como lo mandata el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Blanco.

En gira de trabajo para inaugurar canchas de futbol con pasto sintético en los municipios de Jiutepec y Cuernavaca, Blanco Bravo también abrió la posibilidad de pedir licencia de gobernador para contender por otro cargo de elección popular, aunque pidió a la prensa esperar los tiempos.

¿Es alguna candidatura?

“Ahí estamos, es por ahí. No puedo decirlo porque si no muchos se espantan, entonces hay mucha posibilidad.

¿Entonces no terminarías el sexenio?

“Aguántate, no comas ansias. No te puedo decir, pero la verdad es que estoy muy contento”, dijo el gobernador y nuevamente agradeció el apoyo del presidente López Obrador a su gestión como mandatario de Morelos, y subrayó que “cuando alguien te ayuda no puedes traicionarlo”.

Cuauhtémoc Blanco se dio tiempo para hablar de otros políticos que también buscan sucederlo.

“Ya andan buscando el hueso. Yo siempre les he dicho: déjense de tonterías, de cuestiones partidistas, en lugar que nos pongamos de acuerdo, pero no hay manera. Hay muchos que quieren ser gobernadores, imagínate, Agustín Alonso, (diputado local por Nueva Alianza), quién más el senador (Ángel García Yáñez, PRI), entonces imagínense, ¿qué miedo verdad? Entonces no, hay que cerrarle esa oportunidad a gente que le ha hecho mucho daño al Estado”, convocó.

También se refirió a los aspirantes de Morena y les recordó que falta como un año y siete u ocho meses, “pero ya todos quieren ser gobernadores, gobernadoras, y la verdad créanme que me da hasta risa, que anden moviéndose y sacando dinero de quien sabe de dónde.

“Tú ves ahorita tanto a Rafa Reyes (edil de Jiutepec) como a Juan Ángel (edil de Jojutla), Margarita González Sarabia (directora de Lotean), al mismo Rabin (coordinador general de Política y Gobierno de la República) poniendo espectaculares, pintando paredes, pero bueno así es esto. Ya están haciendo su campaña, pero la gente es la que va a tomar su decisión y la gente sabe por quién va a votar”, dijo.



afcl