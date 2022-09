Cuauhtémoc Blanco confirma adhesión a Morena y pide unidad

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo señaló que está contento y agradecido por la oportunidad que tuvo para sumarse al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del que es consejero nacional, por lo que seguirá trabajando con el proyecto de la Cuarta Transformación.

El sábado pasado el gobernador fue considerado como parte del Consejo Nacional de Morena, junto a varios gobernadores y gobernadora del país.

Esta tarde afirmó que no intervendrá en el conflicto interno del partido y dijo que a pesar de los ataques políticos seguirá trabajando por el bien de los morelenses.



En este sentido hizo un llamado a los diputados locales para que se pongan de acuerdo y terminen con la parálisis legislativa, al sostener que lo más importante es trabajar por un bien común que se llama Morelos sin importar el partido al que representen los legisladores.

“Lo que está pasando en el estado con Morena yo no me meto, creo que Ulises (su hermano) ganó por sus propios méritos y como siempre le he dicho a la gente de Morena en lugar de que nos unamos, nos destruimos por envidias, por rencores y por egos; lo más importante es trabajar en unión y en un bien para el estado y para la gente”, indicó el mandatario morelense.

