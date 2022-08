“Cuando una niña se casa a los 12 años, eso se llama abuso”; insiste Eufrosina Cruz en castigar matrimonios infantiles

La diputada federal priista Eufrosina Cruz Mendoza, reiteró su llamado a los integrantes del Senado de la República, a fin de que el dictamen avalado en la Cámara de Diputados que prohíbe la venta de niñas para matrimonios infantiles, se apruebe en esa Cámara.

Así lo pidió este lunes, al participar en el foro ADN UIN 2030, líderes en acción, en el que la legisladora federal relató que esa realidad la vivió en carne propia, pues tuvo que huir de Oaxaca para no seguir esa práctica.

“Eso no se llama usos y costumbres, se llama abuso y costumbre, y hay que ponerle el nombre como es aquí y en donde sea, el uso y costumbre no puede caber donde hay violencia, cuando una niña se casa a los 12 años, eso se llama abuso”, puntualizó ante estudiantes de la Universidad Insurgentes.

Leer también: Explosión en Irapuato fue por un ataque directo, afirma Fiscal de Guanajuato; tres agentes resultaron lesionados

Explicó que en México se casan más de un millón de niñas “al amparo de esa cotidianeidad”; “hoy en 2022, sigue estando normalizado, somos el primer país en pornografía infantil”.

Recordó que que con la ratificación de la Cámara alta, los Congresos locales de las 32 entidades federativas se verán obligados a modificar sus Códigos Penales Estatales, para que el delito de los matrimonios forzados sea imprescriptible en todo el país y se castigue con penas privativas de libertad que podrían alcanzar 18 años de cárcel.

“En México no puede ser que el robar animales tenga sanción, pero casa a una niña no. Por eso impulsé esta reforma para que sea catalogado como delito grave y sea sancionado, porque actualmente está prohibido, pero no sancionado, y lo que no está sancionado está permitido”, aseveró.

Eufrosina Cruz, sostuvo que la mejor herramienta contra el abuso es la educación, por lo que llamó a las y los mexicanos a seguir rompiendo paradigmas a fin de fortalecer el Estado de Derechos para todos los sectores del país.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc