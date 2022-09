Creer en víctimas de violencia digital “es el primer paso a la justicia”, dice Olimpia Coral en Mixteca de Oaxaca

Tezoatlán de Segura y Luna. – Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de la Ley Olimpia, se presentó en Tezoatlán de Segura de Luna, en la Mixteca de Oaxaca, para hablar sobre la violencia digital y la necesidad de que las autoridades contribuyan a la generación de conciencia en las familias de personas que han sido víctimas de este delito.

“No es cierto que tu cuerpo desnudo es un crimen, se nos dice que por ese video o fotografía íntima te tienes que salir de la escuela y del trabajo, que con eso ya vas a terminar estigmatizada y ya no puedes vivir en este municipio, eso es una mentira”, sentenció Coral Melo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Las autoridades de Tezoatlán de Segura y Luna, recordaron que en 2017 más de 10 mujeres sufrieron acoso y violencia digital por la recopilación y reproducción de fotografías, videos y audios íntimos en mercados de explotación sexual; por este motivo las víctimas tuvieron que huir de la población.

“Se difundieron sus fotografías, sus videos íntimos sexuales sin su consentimiento, muchas de ellas pusieron denuncias y solo algunas fueron tomadas por la fiscalía, otras por desgracia no tuvieron elementos probatorios, para poder llevar a cabo una vinculación a proceso y otras más, por desgracia tuvieron una revictimización por parte de sus familiares”, señalaron las autoridades.

La creadora de la ley contra el acoso digital en México indicó que su presencia en el municipio mixteco es con la intención de seguir presionando a autoridades para generar conciencia en los familiares de aquellas personas que son víctimas de la violencia digital: “Que sepan que no es su culpa”.

La activista, explicó que existe una falta de conocimiento sobre el tema de la violencia digital, no solo en la Mixteca, sino en muchas partes del país y del mundo.

“Quitemos la estigmatización social, política y económica que se le ha dado principalmente a los cuerpos de las mujeres a través de internet y por supuesto ojalá que la voz y el eco que, hacemos en conjunto muchas compañeras lleguen a las conciencias de autoridades de servidoras y servidores de públicos, pero también de las familias de la Mixteca”.

La colectiva Marea Verde en la Mixteca afirma que Tezoatlán de Segura y Luna es uno de los municipios de la región en donde mayormente se han presentado casos de violencia digital.

Oaxaca es el tercer estado con mayor prevalencia de ciberacoso, con 26.4% de los casos a nivel nacional, solo por debajo de Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Urge concientizar sobre violencia digital: Olimpia Coral

La activista detalló que pese la existencia de una reforma a la ley, que sanciona el acoso digital, no es suficiente, pues también se ocupa de una educación digital y políticas públicas que hablen sobre la prevención de las condiciones de raíz que llevan a las mujeres a vivir este tipo de violencia.

“Es importante la educación digital, el alfabetismo digital, es importante seguir hablándoles a las empresas privadas, a Facebook, a Twitter e Instagram, los mismos ayuntamientos que los mismos gobiernos permitan en equipo generar diferentes condiciones de políticas públicas”.

Dio a conocer que en México hay una tendencia para seguir en el mercado de explotación sexual: “Hoy en día desgraciadamente los proxenetas se les llama CEO´s de estos mercados de explotación sexual, que ascienden al menos todavía en Oaxaca hasta mil 500 de ellos, algo que es preocupante todavía, se han bajado muchos índices a raíz de la aprobación de la reforma, pero no significa que sea la varita mágica”.

La autora de la Ley Olimpia dijo que más del 80 % de los casos denunciados por delitos sexuales en México están en impunidad: “Esto nos habla de lo mal que está nuestro sistema de procuración y administración de justicia, la falta de empatía”.

Dijo que en México faltan especialistas, peritos de investigación sobre delitos informáticos, pero sobre todo en delitos digitales con perspectiva de género, “esas condiciones han mermado mucho el acceso a la justicia de las mujeres”.

“Muchas de las mujeres han sido culpadas y burladas en los ministerios públicos. Creo que, debemos de ser humanos antes de ser servidor público, antes de ser presidente municipal, antes de ser diputado, diputada; no estás sola, no es tu culpa, no tengas miedo, creerles a las víctimas es el primer paso para el acceso a la justicia de todas nosotras”, reiteró.

afcl