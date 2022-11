Congreso de Baja California aprueba la adopción homoparental 

El Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría de votos la armonización del código civil del estado con lo que se permite ahora la adopción homoparental.



De último momento se aprobó incorporar la segunda lectura, discusión y aprobación del dictamen que había analizado previamente la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de la iniciativa presentada por el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, el 31 de mayo.



En este dictamen consideraron jurídicamente procedente adecuar la figura de la adopción a los “estándares progresistas” que la marca la Constitución y hacer más flexible este ejercicio y trámite, sin que con ello se vulneren -señala- “los derechos de los menores de edad sujetos a estos procedimientos”.



Lo anterior -refiere el dictamen- se sustenta en los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que la orientación sexual de una persona o pareja que pretenda adoptar no puede ser considerada un elemento que se contraponga al interés superior de la niñez.

Así, la iniciativa reformó los artículos 94,98, 410, la fracción IV del artículo 412, 413, 414, 415, el primer párrafo y la fracción III del artículo 416, 438, 440, 458 y 546 del código civil para BCS.



En el debate, en el transcurso de la sesión, el diputado Rigoberto Mares (PAN) manifestó que el dictamen no se centró en los derechos de la niñez –dijo– “sino únicamente en el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo”, y añadió que no se habían realizado foros o análisis “con datos duros y científicos” que avalaran cómo la reforma mejorará su derecho.



A su vez, el diputado promovente, Luis Armando Díaz (PT), manifestó que “el camino es muy sinuoso” para poder concluir el hecho de que un menor de edad pueda tener plenitud en su derecho a tener una familia; no obstante, recalcó que la oportunidad de seguir construyendo relaciones afectivas en el marco de una “célula básica de la sociedad”, no debe distinguir color, religión, sexo ni condición social.



En tanto, el diputado José María Avilés, coordinador de la fracción morenista, acusó a los diputados que se opusieron, de posturas “homofóbicas” y reiteró los diferentes tipos de familia que pueden existir en la sociedad.



Con la votación a favor, BCS se convierte en el estado número 19 en reformas locales para armonizar las leyes siguiendo los criterios en la materia de la SCJN.

