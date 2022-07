Comisionado de Morelos dice desconocer estado legal de su coordinador operativo en Veracruz

Cuernavaca.- El comisionado de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, dijo desconocer la situación jurídica de su coordinador operativo de la Policía de Morelos, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, en Veracruz, cuya fiscalía sigue un proceso contra el exfiscal Jorge Winckler y varios de sus excolaboradores.

Winckler, detenido el lunes en el estado de Oaxaca por los delitos de desaparición forzada y secuestro, designó a Rodríguez Pucheta, director de la Policía Ministerial estatal en 2018.

El estado legal de Rodríguez Pucheta surgió luego de trascender de manera extraoficial su detención anoche, en Morelos, por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, sin embargo, el comisionado dijo esta mañana que no cuenta con ningún documento oficial que señale a su mando operativo sujeto de aprehensión.



“No dudo por qué acaba de salir lo del exfiscal Winkler, que ya lo detuvieron, y vi en la televisión que mencionaron a otros subordinados que ya tienen orden de aprehensión, pero al licenciado Puncheta no lo nombraron.

“Oficialmente no tengo nada que me diga que el licenciado Rodríguez Pucheta tenga orden de aprehensión. Pidió vacaciones la semana pasada y con fecha lunes salió”, dijo Ortiz Guarneros, sin embargo, nunca aseguró haber hablado con su segundo de abordo para confirmar o desmentir su detención.

“Para mí se desempeñó bien mientras estuvo… mientras ha estado trabajando con nosotros y sobre todo conmigo la presunción de inocencia va por delante”, agregó el comisionado tras un tropiezo mental que ubicó a Rodríguez Pucheta fuera de la Comisión Estatal de Seguridad.

Hasta la tarde ninguna autoridad castrense o de la fiscalía estatal ha confirmado la detención del coordinador operativo de la Policía Morelos.



“Yo no sé si ande huyendo o no. No tengo ningún comunicado oficial de que tenga orden de aprehensión o que lo anden buscando. A mí me buscó por ahí del año pasado y revisamos su estatus y no tiene nada en Plataforma México que impida que labore en una institución como la CES.

“En caso de haber una orden de aprehensión, la Fiscalía de Veracruz tendría que solicitar la colaboración de la Fiscalía de Morelos, pero ignoro si la tiene”, expuso Ortiz Guarneros y de paso deslizó un deslinde de Rodríguez Pucheta.

“En la época que él se desempeñó como fiscal antisecuestros y comandante de la Policía de Investigación Criminal, yo andaba en Chiapas”, sostuvo.

