Comienzan “los de casa” a diferir con la 4T

Nos platican, que en esta emergencia sanitaria, la inconformidad de varios estados por la falta de apoyo y atención del gobierno federal no sólo ha sido de la oposición, sino que también ya permeó en “los de casa”, pues, nos dicen, en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta (Morena), ya ha reprochado en varias ocasiones que el gobierno federal no les ha mandado nada ni en insumos ni en recursos. Nos relatan que don Miguel comenzó un programa de apoyo alimentario, pero dejó clarísimo que se compró con dinero estatal; luego, nos detallan, criticó la eficiencia de las unidades médicas del IMSS en la detección de coronavirus y hasta se quejó de que a su estado no le tocó nada del equipo que llegó de China. La última fue este lunes, cuando en el más reciente reporte sobre la enfermedad en la entidad, Puebla reporta 31 personas fallecidas, mientras el gobierno federal cuenta a 22 poblanos fallecidos. ¿A quién le fallará el ábaco?

Alcaldesa charolea con despensas

Y en la sección “aprovecho la pandemia para promocionarme”, nos cuentan que en Los Cabos, Baja California Sur, quien ingresó a ese desagradable grupo de políticos fue la alcaldesa Armida Castro Guzmán (Morena), luego de que difundiera un video en el que sale haciendo compras en un supermercado para armar despensas y llevarlas a zonas marginadas. Nos platican que, aunque el gesto fue bien recibido por un sector, también le ocasionó una lluvia de críticas de quienes lo consideraron de mal gusto porque lucra con la pobreza, pues mostraba a ciudadanos postrados en malas condiciones. Nos dicen que muchos se preguntaron si doña Armida apenas se enteró de la pobreza en su municipio. ¡Zas!

Al rescate de maestros

Desde Sinaloa, nos platican, que a fin de que el magisterio atraviese la difícil situación por la contingencia sanitaria, el secretario general de la Sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo, busca que el estado suspenda en forma temporal todos los descuentos que aplica cada quincena a maestros activos y jubilados, pues es el encargado de retener adeudos que los docentes contraen con créditos e instituciones bancarias. Pero, nos dicen, que don Fernando no la tendrá tan fácil, pues señalan que una vez que se retuvieron los pagos algunos profes aparecieron en el Buró de Crédito. ¿Se las pasarán por esta ocasión?