Comando roba un avión asegurado

Tijuana.— Un comando armado robó en el sur de Baja California un avión asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) y escapó con la unidad en un tractocamión. Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación, no hay ninguna persona detenida.

El fiscal del estado, Ricardo Iván Carpio, explicó que la aeronave no se encontraba en funcionamiento debido que no había mecanismos para hacerlo porque no tenía motor, además, consideró que la unidad pudo ser trasladada en piezas o en algún vehículo grande con un propósito distinto al de poder sobrevolarlo.

“Se confirma la ausencia de esta avioneta que se encontraba bajo el aseguramiento precautorio de la Fiscalía General de la República (…) el reporte se hizo al día siguiente de los hechos”, dijo.

De acuerdo con la dependencia estatal, el lunes pasado personal de la empresa Garage Nuñez se presentó ante el Ministerio Público para reportar el robo de la aeronave, la cual, tras su aseguramiento, se encontraba bajo disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Según su descripción, un empleado de la empresa fue privado de la libertad el domingo pasado alrededor de las 11:00 horas, cuando un grupo de 10 hombres que cargaban armas largas entraron al negocio, ubicado en la carretera transpeninsular, kilómetro 175, en la colonia Vicente Guerrero, al sur de Ensenada.

Los sujetos lo sometieron. Lo amarraron de pies y manos, luego le vendaron los ojos y lo encerraron en un depósito ubicado dentro del inmueble. Mientras permanecía sujetado, los desconocidos aprovecharon para apropiarse de la aeronave.

Al intentar destaparse los ojos observó cuando los hombres armados remolcaban el avión y lo colocaban en un vehículo tipo tractocamión, marca Volvo.

El comando escapó y fue hasta el día siguiente cuando el empleado del negocio pudo liberarse para dar parte de lo ocurrido a los encargados de la empresa.

El avión contaba con matrícula XB-NOK, las iniciales XB significan que se trata de una unidad particular. Era color blanco y tenía la leyenda Cessna. Dicha aeronave fue asegurada en abril de 2021 por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional sin que hubiera detenidos.