Comando asesina a familia en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca

Una familia integrada por tres hombres y una mujer fue asesinada esta mañana en El Mirador, municipio de San Miguel Soyaltepec en Oaxaca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, cuando según testigos, un comando llegó en dos camionetas e irrumpió en la localidad ubicada en el embalse de la Presa Miguel Alemán, y tras el multihomicidio desapareció en la frontera de Tres Valles, Veracruz.

Las autoridades de seguridad indicaron que las víctimas fueron identificadas como Margarito C., de 52 años de edad y padre de Pedro C. y Pablo C. de 24 y 29 años, respectivamente, además de Verónica C. de 25 años, quienes pertenecen a la familia Crisanto.

¿Qué pasa en San Miguel Soyaltepec?

Soyaltepec es un municipio mazateco ubicado en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, vecino de otros municipios oaxaqueños con altos índices de violencia como Acatlán de Perez Figueroa y Cosolapa. Según datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP), la zona se encuentra catalogada como una región en disputa entre cárteles de la droga al ser un centro de conexión con el centro del país.

CJNG ingresa en Oaxaca

El 21 de enero de 2020, a través de un video que circuló en redes sociales, se dio a conocer el ingreso de una caravana de por lo menos 12 vehículos con las siglas del “CJNG” (Cártel Jalisco Nueva Generación) , que amenazaron que llegaban a “limpiar la plaza”; estos hechos se replicaron en otros municipios de la frontera como Playa Vicente y Tuxtepec, en donde un grupo colocó una manta en el puente del bulevar Benito Juárez.

Asesinan al expresidente municipal de San Miguel Soyaltepec

Posteriormente, el 29 de febrero de 2020 fue asesinado el expresidente municipal de San Miguel Soyaltepec, Heriberto Ramírez Martínez, cuando iba acompañado por funcionarios de la localidad, el chofer y su guardaespaldas. Su asesinato se dio tras una reunión con el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, en donde estuvieron presentes autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGEO) y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), para acordar acciones y fortalecer la seguridad en Temascal, como también se le conoce a este municipio mazateco.

Asesinan a sujeto en bar

Apenas el 5 de diciembre de 2022, un grupo armado ingresó a un bar ubicado en el centro de la localidad y a asesinó a una persona del sexo masculino, quien presuntamente fungía como dueño del establecimiento.

Al asesinato de esta familia, se le suman al menos otros seis ataques armados en el municipio durante 2021 y 2022, según datos de la FGEO, que añadió este caso a las carpetas de investigación tras levantar y trasladar los cuerpos de las víctimas a Tuxtepec para las respectivas autopsias de ley.

