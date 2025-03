En Coahuila, particularmente en la región Laguna, se han encontrado 27 zonas “positivas a restos óseos” o como las llama el Grupo Vida, colectivo de familias de personas desaparecidas dedicado a la búsqueda en campo: 2zonas de exterminio".

Desde hace 10 años, el colectivo salió a los ejidos, ranchos, terrenos baldíos y parajes alejados para, con pico y pala, comenzar a cavar la tierra. En el camino se encontraron con el horror: Patrocinio, Santa Elena, San Antonio del Alto, Estación Claudio, todas comunidades donde en predios olvidados han hallado restos óseos, la mayoría calcinados, carbonizados.

“No terminamos. De los 27 estamos trabajando en ocho, vamos a uno, luego a otro. Tenemos 3, 4 vírgenes que no se ha intervenido nada porque no acabamos, pero sabemos que hay restos porque los encontramos, se recuperaron casquillos. Pero no podemos empezar. Necesitamos manos”, comentó la representante de Grupo Vida, Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004 en Torreón.

El primer gran descubrimiento fue Patrocinio, un ejido del municipio de San Pedro, a una hora de camino desde Torreón. En abril de 2015 Grupo Vida encontró restos humanos calcinados, tambos con diésel quemado, esposas y ropa de chicos y grandes.

En un inicio se hallaron más de 3 mil restos óseos, pero conforme pasó el tiempo y siguieron encontrando fragmentos, la contabilidad pasó de sumar número de fragmentos a kilos de restos óseos.

Silvia Ortiz aseguró que Patrocinio se trata de un terreno muy grande, “es un monstruo”, dijo sobre la zona de exterminio a la que cada determinado tiempo regresan para seguir realizando búsqueda de restos esparcidos en la tierra. Grupo Vida ha estimado que tardarán 20 años en “limpiar” toda la zona.

Después de Patrocinio siguieron otros sitios de exterminio hallados por el colectivo: San Antonio de Gurza, Simón Bolívar, Flores Magón, San Francisco Aguanaval, El Venado… Todos ejidos de municipios de La Laguna, zona donde hace años se libró una batalla por la plaza entre los Zetas y el cártel de Sinaloa.

Estas zonas de exterminio han sido encontradas, de acuerdo con el relato de Silvia Ortiz, gracias a las denuncias y testimonios anónimos de personas quienes cuentan cómo hace años se veían personas armadas a bordo de camionetas, se escuchaban los gritos de las personas torturadas, disparos o las llamaradas que salían de los tambos de 200 litros donde supuestamente quemaron a las víctimas.









