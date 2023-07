Zitácuaro.— El control de Edwin Rivera Padilla, El Barbas, lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región oriente de Michoacán sobre diferentes sectores de la población incluye a transportistas, que son usados hasta para bloqueos.

De acuerdo con áreas de inteligencia de seguridad, uno de los principales operadores de Rivera Padilla es Heriberto López Santana, El Cuate, líder de los taxistas en Zitácuaro, quien es identificado por las autoridades como el responsable de movilizar al sector transportista en contra de los operativos de seguridad.

Apenas el fin de semana pasado, el líder de los taxistas recibió una orden de El Barbas y convocó al gremio transportista a manifestarse en las principales calles de Zitácuaro en contra de las autoridades. Los no más de 100 trabajadores del volante, además de choferes de camiones de carga, exigían la renuncia de dos mandos policiales de la Guardia Civil.

Un audio en poder de las autoridades de seguridad, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, confirma la colusión del líder transportista con el lugarteniente.

“Luz verde, luz verde; bloquea todo el pueblo. Diles que andaban en un servicio. Bloquea todo. Ahí te van a apoyar los sindicatos, la presidencia [municipal], todo el mundo te va a apoyar, Cuate. Dale pa’ delante”, se escucha en el audio.

Fuentes de inteligencia indicaron que la extorsión, el cobro de piso, el halconeo y recolección tributaria criminal son otras de las funciones del líder transportista, al servicio del CJNG.

Preferí perder mi taxi

El concesionario de un taxi en la zona oriente de Michoacán (colindante con el Estado de México, Guerrero y Guanajuato) rompió el silencio, pero pidió anonimato.

“Mire, eso no es nada. Algunos de los dirigentes de los sitios de taxis o de rutas de combis y camiones urbanos y suburbanos están muy metidos con esa gente. Desde que llegó este nuevo cártel, a mí ese señor de El Cuate me quería obligar a ir a recolectar las cuotas de las extorsiones con los mismos compañeros”, relata el chofer. “A veces también a cobrar el piso a las carnicerías, pero como yo ya estoy viejo, le decía que tenía que ir al doctor y me le zafaba, pero me amenazaba”, narra a EL UNIVERSAL.

Cuenta que es muy frecuente que el líder transportista, por órdenes del jefe de plaza, los mande a obstruir vialidades para evitar que pasen los operativos.

Agrega que en varias ocasiones también les pedían provocar accidentes para distraer a las autoridades policiales, cuando los criminales iban a perpetrar un asesinato.

“Por eso preferí rentar mi taxi y dejarlo perder a prestarme a esas chingaderas. Saqué a mi familia del pueblo y, aunque con carencias, pero vivimos más tranquilos”, asegura el hombre.

Aumentan vigilancia

Fuentes de seguridad consultadas expusieron que desde hace unos meses se incrementaron los operativos para golpear financiera y operativamente a criminales.

Los despliegues, dijeron, han logrado desarticular campamentos de la delincuencia organizada, campos de adiestramiento y palenques clandestinos donde se reúnen, además de acotar su movilidad, lo que les permitió acercarse hace unos días a uno de los lugares donde se esconde El Barbas.

Las fuentes indicaron que ese tipo de movilizaciones contra mandos policiales son una reacción de la delincuencia, que se ha visto afectada y se siente amenazada.

Recientemente, el pasado 24 de abril, autoridades de los tres niveles de gobierno abatieron a seis integrantes de una célula del Cártel Jalisco que estaba bajo las órdenes de El Barbas.

¿Quién es El Barbas?

William Edwin Rivera Padilla, El Barbas, es uno de los principales objetivos criminales para las autoridades estatales y federales por su grado de violencia e incluso por sus amenazas a mandos policiales.

La espiral de violencia en el vértice de Michoacán, Guerrero y el Estado de México se debe en gran parte al rompimiento de dos lugartenientes del CJNG en la zona oriente de Michoacán, incluso esa disputa alcanzó una parte de la región de Morelia, donde inició la diferencia entre ambos.

Se trata de José o Alan Martínez Durán, El Primo y/o El Comandante X, y su exsubordinado William Edwin Rivera Padilla, El Barbas y/o El Águila.

El Primo era identificado por las autoridades de seguridad como el principal operador de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en la región oriente de Michoacán y, presuntamente, era el principal objetivo de sus entonces antagónicos La Familia Michoacana durante el ataque perpetrado el 28 de marzo de 2021 en un palenque de Zinapécuaro.

Ese hecho dejó 20 personas muertas a manos del grupo delincuencial de Los Correa, que operaba en alianza con Eduardo Hernández Vera, Lalo Mantecas, después asesinado por sus socios.

Tras la muerte de Lalo Mantecas, Los Correa se aliaron finalmente con El Barbas, con quien sostuvieron casi tres años de guerra, ataques y asesinatos.

Es frecuente que los transportistas sean enviados a obstruir vialidades para evitar que pasen los operativos. Foto: Especial

En la colindancia de las regiones Morelia y oriente también ha arreciado la afrenta entre los grupos internos del CJNG, encabezados por El Primo y El Barbas.

Los informes señalan que mientras El Primo hizo una alianza con Cárteles Unidos, El Barbas sigue apoyado por Los Correa, lo cual ha hecho más cruento el campo de batalla.

El pasado lunes, el alcalde de Ciudad Hidalgo, José Luis Téllez Marín, denunció que una célula criminal se apoderó de la tenencia de Agostitlán, ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal, donde las áreas de seguridad tienen identificada la presencia del grupo criminal Los Correa y de sus socios: el Cártel Jalisco.

El alcalde solicitó a las diferentes autoridades estatales y federales atender ese problema originado por la delincuencia organizada, pues consideró que su municipio padece una emergencia.

“Que se hagan operativos de patrullaje, de vigilancia, de investigación (…) poco a poco se ha ido agravando la situación de inseguridad”, expuso el edil.