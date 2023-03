CJNG ataca comunidades de Buenavista, Tepalcatepec y Uruapan

Michoacán.- Integrantes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en varias localidades de los municipios de Buenavista y Tepalcatepec.

En la comunidad de Punta de Agua, el grupo armado atacó a los pobladores y, de manera preliminar, se confirmó una persona asesinada a tiros.

En el poblado El Montoso, los criminales degollaron a dos jóvenes, de los cuales uno murió y el otro fue trasladado a una clínica privada del municipio de Tepalcatepec.

El comando también perpetró una ofensiva en la localidad de Las Cocinas, donde se desconoce el saldo.

Audios grabados por los habitantes de esa zona de la Tierra Caliente, dan cuenta de la serie de ataques que ha realizado esa organización criminal.

Ello, a pesar del operativo del Ejército Mexicano establecidos en esa zona donde convergen los municipios de Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec.

Los habitantes pidieron mayor atención a las fuerzas federales y que frenen el avance de los convoyes delincuenciales.



Gun battle in Uruapan, Michoacán between CJNG and Carteles Unidos. Narco blockades reported pic.twitter.com/qmH712aq0H

— All Source News (@All_Source_News) March 10, 2023