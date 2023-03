Citan a comparecencia a Fiscal de Q. Roo por delito contra la Libertad de Expresión a periodista

El titular de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca, fue citado para comparecer hoy, en calidad de imputado, dentro de un procedimiento ligado a la denuncia que la periodista, Fabiola Cortés Miranda, presentó en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la libertad de expresión.

El dato fue aportado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) el pasado 1 de marzo, durante una audiencia correspondiente a la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021, señalando que un día antes se había girado el respectivo citatorio para Montes de Oca Rosales, en calidad de imputado, informó la propia comunicadora.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Cortés Miranda detalló que el 22 de febrero del 2021 presentó una denuncia en contra del funcionario público, pero también contra personas, ante la FEADLE.

En la querella expuso que, a partir de sus publicaciones sobre el despojo en agravio de un hombre de la tercera edad de origen maya, “se orquestó en Quintana Roo una campaña con la intención de intimidar y acallar mi labor periodística”, narrativa impulsada a través del propio fiscal.

La también activista citó que el 15 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, durante sus comparecencias ante el Congreso, Montes de Oca Rosales difundió información falsa sobre sus actividades como abogada litigante e incluso desde la tribuna legislativa le acusó de cometer delitos como tráfico de influencias y despojo.

“La campaña sobre los delitos supuestamente cometidos por la que esto escribe, fue particularmente impulsada por un periodista del estado, quien generó contenidos que reforzaron la línea discursiva promovida por el fiscal general del estado, cuestionando mi labor como periodista, como abogada y como activista”, manifestó.

La narrativa criminalizante en agravio de Cortés Miranda fue replicada por múltiples medios de comunicación que identifica como “afines al gobierno del estado y por la página de internet Regio News, creada exprofeso para difundir la información a través de videos dispersados como publicidad pagada para alcanzar un millón de personas”.

“Se trató de una campaña estructurada que además incluyó el acoso y la intimidación a través de denuncias en contra de esta periodista por la comisión de supuestos delitos cometidos en mi actividad de abogada litigante, delitos como tráfico de influencias, despojo y fraude; curiosamente los señalados por el fiscal Óscar Montes de Oca en sus comparecencias del 15 de diciembre de 2020 y 10 de febrero de 2021”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que el pasado 15 de diciembre, el fiscal Omar Maldonado Jiménez, le notificó el “cambio” de su situación jurídica dentro de una carpeta de investigación por un caso de despojo en Mahahual, al sur del estado, en el que se le informó que pasó de defensora a imputada.

"En los años que siguieron a mi denuncia he tenido que combatir las múltiples determinaciones de la FEADLE, como la determinación de abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal, y múltiples negativas a realizar actos de investigación propuestos por esta periodista".

“Han sido los jueces del Poder Judicial de la Federación quienes han enmendado la reticencia de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión y han ordenado a esta dependencia realizar una investigación exhaustiva”, aclaró.

EL UNIVERSAL consultó con la FEADLE para saber si el fiscal de Quintana Roo compareció o no, pero la institución respondió que no podía dar detalles de la investigación, cuando no fue ese el motivo de la consulta, ni la petición.

También se consultó a la FGE, pero la respuesta es que se desconocía si el funcionario compareció o no.

Cortés Miranda consideró que este podría ser un caso emblemático, en materia de violaciones a la Libertad de Expresión, toda vez que se trata de una campaña mediática y en redes sociales que, asume, se orquestó desde la FGE, que incluye el acoso judicial a través de denuncias falsas, contra una periodista.

“Será un precedente importante para México, saber cómo lo resuelven sus jueces. Hemos batallado durante dos años en contra de la propia Feadle y, sin embargo, estamos seguros de que será un parteaguas importante en la justicia, en términos de los periodistas en México”, añadió, al agregar que hay antecedentes internacionales que advierten que este tipo de ataques limitan y censuran la Libertad de Expresión.

