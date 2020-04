Chofer le impide a enfermero subir a camión en NL; ofrecen ayudarlo con automóvil

Monterrey.- Después que el chofer de un camión del transporte urbano le impidió subirse a la unidad, porque portaba su uniforme de enfermero, el joven Uziel Caranco hizo un video en el que denunció el acto de discriminación, y en respuesta obtuvo muchas muestras de solidaridad desde las redes sociales, así como la promesa del locutor, modelo, astrólogo y vidente, Farath Cornel, quien ofreció ayudarle a comprar un automóvil para que pueda acudir a su trabajo.

Carranco narró en un video y en un post en su página de Facebook que el miércoles tenía esperando 20 minutos el camión que lo llevara a su trabajo en el municipio de Juárez, Nuevo León, unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey; pero cuando por fin pasó, el chofer permitió que los demás abordaran la unidad, mientras a él no lo dejó subir, sin que alguien abogara por su persona. “Perdón si lloro, pero me dio mucho coraje y sentimiento a la vez”, expresó.

A raíz del incidente, ocasionado por los temores de la población, al considerar que el personal médico y de enfermería los puede contagiar con el coronavirus SARS-CoV-2, expuso Carranco: “Amo mi profesión y jamás dejare de ejercerla Y si me dicen que no me aceptan en un camión, pues me busco otro, pero jamás dejaré de hacer lo que amo y me apasiona”.

Al enterarse del mencionado hecho, Farath Coronel se dirigió a Carranco a través de un video, donde le dijo que tal vez el joven no lo conocía, pero “sólo quería avisarle que el próximo lunes volará a Monterrey para apoyarlo en la compra de un automóvil para que pueda seguir trabajando como un buen enfermero.

Así afirmó Coronel, “ya no vas a tener que sufrir esa discriminación actitudes de gente mediocre”, que le prohibió subir a un camión del transporte urbano, por llevar puesto su uniforme de trabajo.

