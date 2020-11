“A Chihuahua le fue mal con gobierno del PAN"

El diputado federal de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa afirma que antes de tomar la decisión de ser precandidato de su partido a la gubernatura de Chihuahua, primero va a reunirse con la militancia y sus dirigentes, y así conocer las condiciones y lineamientos de este proceso, y que será en enero cuando lo defina.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Loera de la Rosa dice que dejar de ser delegado federal de los programas para el desarrollo en el gobierno de la Cuarta Transformación en Chihuahua fue una de las decisiones más difíciles, pues, indica, representaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en su entidad. Aclara que hay un llamado y una coyuntura que, considera, es una responsabilidad atenderla.

El también fundador de Morena y quien fue representante de López Obrador desde 2016 en su entidad, opina que le ha ido mal a Chihuahua con el gobierno del PAN y con el mandatario Javier Corral, pues se ha dedicado a la grilla y a la politiquería.

¿Le ha ido mal a Chihuahua con el gobierno del PAN?

—Sí, sí le ha ido mal a Chihuahua con el gobierno del PAN y con el PRI también, sobre todo porque no le cumplieron a la gente.

Se dedicó el gobierno del estado, particularmente el gobernador y los funcionarios, a la grilla y a la politiquería. En los primeros años del gobierno de Corral, pues lo del Duartismo, buscar y buscar a César Duarte, en busca de su mejor logro: detener a César Duarte, y desatendió otro aspecto fundamental de la vida política de Chihuahua, y también los funcionarios del estado.

A mí me consta, y me tocó como delegado en conflictos como el del agua, con la leche, están atrás agitando, no abonan mucho a la estabilidad social, le abonan más al descontento porque vienen las elecciones, siempre están viendo a la siguiente jornada electoral porque se ha desaprovechado muchísimo la gran voluntad que ha tenido el presidente López Obrador de ayudar al pueblo de Chihuahua. ¿Cuántas veces ha ido [el Presidente] a Chihuahua? Ahí inició la campaña, en Juárez, y ahí iniciaron los foros para la propuesta de pacificación del país. Volvió en los primeros días de 2019, otra vez en la transición, y ha hecho compromisos que ha cumplido, a pesar de las circunstancias. El gobernador Corral desaprovechó esa gran oportunidad. En vez de sumarse a la gran voluntad de los chihuahuenses, lo mejor hubiera sido que acompañara la decisión de los chihuahuenses de 2018, pero le ha puesto objeciones, controversias, agitaciones que no llevan al beneficio de los chihuahuenses.

¿Está reprobado el gobierno de Javier Corral?

—Reprobado Corral y reprobado su gabinete y reprobados los diputados del PAN locales.

Ha habido una omisión de parte de los gobiernos estatales. Nunca había llegado el gobierno a esos lugares hasta que llegó la Cuarta Transformación con los servidores de la nación a cubrir el territorio y ahora sí hay presencia del gobierno federal, pero no del gobierno del estado.

Creo que es un como si una mesa de cuatro patas le faltara una porque está la gente funcionando, están las diferentes vocaciones del estado (forestal, agrícola, industrial, comercial, ganadera), el gobierno federal, avanzando mucho, y falta la cuarta pata, que es la que no está funcionando bien, que es la del gobierno del estado, y no es de ahora nada más, sino ha sido desde hace mucho tiempo.

¿Los chihuahuenses no quieren estar en la llamada Alianza Federalista?

—Desde luego que no. Esa alianza, yo no le diría Alianza Federalista, yo le diría alianza separatista, las cual no les ha pegado.

No es la primera vez que corrientes conservadoras y de mucho dinero, económicamente muy fuertes en el estado de Chihuahua, han criticado a los gobiernos centrales con la cantaleta de que es más lo que aporta Chihuahua que de lo que recibe. Pues sí, pero eso no quiere decir que es lo que reciben los chihuahuenses.

¿Con Morena le iría mejor a Chihuahua?

—Sí, de hecho a Chihuahua le ha estado yendo mejor con todo lo que tiene que ver con las facultades que tiene el gobierno federal, le ha ido mejor con el gobierno de la 4T.

Con el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, que él no tiene vicios partidistas, yo por eso me separé del cargo, para poder integrarme al activismo político y, desde luego, que los que integramos Morena, que somos fundadores, que tenemos mucho tiempo al lado del presidente López Obrador, conocemos el territorio, conocemos a la gente, conocemos cuál es la problemática y las soluciones, sí las conocemos porque somos gente del pueblo; y los otros, que han estado ahí gobernando por mucho tiempo, no han tenido el tiempo para bajarse y conocer las comunidades y municipios, o sea, no puedes resolver algo que no conoces.

¿Le interesa ser gobernador?

—Voy a reunirme con los dirigentes del partido, con la militancia, con los consejeros, para conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los lineamientos para participar como posible precandidato, y ya una vez conociéndolos tomaré la decisión final y todo será de acuerdo al calendario electoral, que se decide más o menos en enero, pero por lo pronto yo voy a trabajar muy fuerte como le-gislador y, si hay la oportunidad, yo encantado de hacerlo.

¿Le late el corazón por el estado de Chihuahua?

— Desde luego que sí, sí, yo amo profundamente a mi estado, a mi cuidad. En Ciudad Juárez se concentra 40% de los chihuahuenses, 40% o más de la actividades económicas del estado. El gran aporte que tienen los trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora a la economía del país es sobresaliente.

¿Qué decirle a los críticos de los súperdelegados que acusan que utilizan su puesto para ser gobernadores?

—Es una visión equivocada, no hay manera. Nos han acusado de muchas cosas a los súperdelegados: primero que iban a tener el control de todo, y eso no fue así; que iban a nombrar a todos los delegados, ya no hay delegados, ya nada más hay uno. Pero más que tener control o poder, lo que teníamos era mucho trabajo, porque andábamos en todos lados.

¿Es una coincidencia?

—Es una coyuntura del tiempo, hay elecciones en 2021 en Chihuahua, conozco muy bien el programa de la Cuarta Transformación, conozco muy bien a Chihuahua, conozco muy bien al presidente López Obrador, la manera en cómo piensa, la manera como ha hecho sus programas, porque he estado tiempo junto a él; entiendo muy bien su lenguaje político y es una responsabilidad, es un llamamiento que yo tengo que atender para conocer cuáles son las reglas, y en su tiempo participar.