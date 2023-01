Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyeron seis campamentos "del narco", al parecer de "Los Chapitos" grupo de Ovidio Guzmán, en el Gran Desierto de Altar, frontera entre México y Estados Unidos.

Estas acciones fueron reveladas tras la publicación de un video, por el periodista estadounidense Jaeson Jones, donde se ven hombres armados sobre la cima de una montaña.

Vestidos de civiles con el rostro cubierto, con binoculares descubren que son observados por el dron, luego con armas de grueso calibre le dispararan.

Oficiales de la Patrulla Fronteriza al monitorear el video, al parecer captado por una empresa particular, ubicaron a los hombres armados como gente de "Los Chapitos", célula del Cartel de Sinaloa.

La zona montañosa del desierto de Sonora, frontera con Arizona, Estados Unidos es vigilada por "halcones", quienes desde lo alto vigilan y controlan el tránsito en la región.



