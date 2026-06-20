TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- La caravana “De la Mano de Dios”, integrada por 200 migrantes, partió la mañana de este sábado de Tapachula hacia la Ciudad de México y otros estados del centro del país, en la búsqueda de mejores condiciones laborales y para continuar sus trámites de regularización.

Dijeron que salían de la frontera sur por la morosidad, negligencia y desatención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque durante meses acudieron a esa dependencia en gestiones de trámite y no obtuvieron respuesta ni solución.

La situación económica es complicada, afirmaron, porque no encuentran empleo debido a que les requieren documentación. Esas restricciones los orilló a pasar días en las calles porque no pudieron pagar el alquiler de una vivienda.

La caravana de este sábado es la tercera del año que intenta dejar la frontera sur en su ruta al centro y otras regiones del país. Foto: Edwin Hernández

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En este momento los extranjeros no pretenden ir por el sueño americano frente al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Alejandro, originario de Honduras fue deportado de los Estados Unidos al inicio de la actual administración de Trump. Pese a la adversidad dijo que intentará cruzar a ese país para juntarse con sus tres hijos y su esposa.

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El centroamericano tenía más de dos décadas en Norteamérica antes de que fuera detenido en un operativo en Houston, Texas.

Los extranjeros no pretenden ir por el sueño americano frente al endurecimiento de las políticas migratorias. Foto: Especial

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La caravana de este sábado es la tercera del año que intenta dejar la frontera sur en su ruta al centro y otras regiones del país.

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La primera partió en marzo con 500 migrantes; la segunda lo hizo al mes siguiente con cerca de mil personas.

Con la caravana “De la Mano de Dios”, unas 19 caravanas han salido de Tapachula, desde que inició el actual gobierno federal en octubre del 2024.

Todas las caravanas han sido dispersas por las autoridades gubernamentales en la ruta entre Chiapas y Oaxaca.

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