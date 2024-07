Cancún, Q. Roo.- Sentada sobre una de sus maletas, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Yolanda Aranda esperó más de cuatro horas para abordar su vuelo de regreso a la Ciudad de México, demorado, como otros casi 200 en la misma situación, luego de la falla mundial que experimentó el sistema Microsoft.

Aranda Ferro vino a disfrutar con dos adultos y una menor, durante cuatro días, las espectaculares playas y el mar de aguas azul turquesa de este polo vacacional.

Esta mañana recibió un mensaje de su aerolínea en su teléfono celular, comunicándole que debía presentarse con anticipación al aeropuerto, porque el sistema informático se había caído a nivel global y su vuelo programado, originalmente, a las 12:45 horas, enfrentaba problemas.

“Ahorita estamos demorados; desde las 10 estamos aquí y no hay para cuando. Allá encontré a una señora que su vuelo salía a las 10 de la mañana, va para Veracruz y le acaban de decir que no, que hasta la noche.

“No sé cuánto tiempo estemos aquí, pero sí, es un descontrol tremendo, pero todo es por el sistema. Eso nos acaban de decir (…) Vea el aeropuerto es un caos, la verdad que esto es un caos y tristemente aquí nos damos cuenta de lo sistematizado y las consecuencias de sus fallas”, relató, a las 12:30 horas, sin anuncio para salir.

En efecto, desde la mañana las y los pasajeros formaban largas filas para documentar. No había sistema para hacerlo vía electrónica. Otras y otros más se agolpaban en mostradores intentando averiguar, con o sin éxito, qué estaba pasando.

Ivana, una mujer radicada en Cancún que viajaba con su hija a Guadalajara, describió cómo en Viva Aerobús, el personal no se dignaba a informar lo que estaba sucediendo, ni cómo organizarse, ni cómo formarse, lo que calificó como “un caos”.

Caso similar fue el de Ana Luisa Cárdenas y sus dos hijos. Llegaron a las 11 horas y su vuelo salía a las 14 horas, pero se encontraba demorado.

Foto: Adriana Varillas/ EL UNIVERSAL

“Llegamos y vimos todo este caos. No sabíamos dónde formarnos, no veíamos nuestra línea en las pantallas, nos dijeron que había retraso por fallas en un sistema. Yo salgo a las 2 y aún así el retraso es de tres horas. Estaríamos saliendo entre 5 y 6”, dijo.

Ana Luisa y sus hijos vinieron de vacaciones desde el lunes y hoy volvían a Querétaro.

“Todo súper bien, pero ya esto es un caos. No me había dado cuenta de lo que había pasado. Me desconecté, ni chequé las redes, hasta que llegamos y nos encontramos con este caos aquí. Al menos fue de regreso”.

Entre el barullo y el hartazgo de pasajeros sentados sobre el piso, abarrotando el restaurante y las cafeterías en esa terminal, la escena se completaba con estampas diversas: Un trío de infantes que sacaron la pelota playera y se pusieron a jugar voleyball o pasajeros que se pusieron a cantar el “Cielito Lindo”, conforme a un video que se volvió viral en las redes sociales.

Un gerente de Viva Aerobus comunicaba a mediodía, a quienes se acercaban a preguntarle, que el sistema se había restablecido.

“Lo que nos pegó es que es un tema global, Microsoft que es lo que nos alimenta a nosotros, se cayó. Ahorita ya estamos organizando para dar prioridad a los vuelos cancelados lo más rápido posible”, decía, mientras en las pantallas azules se leía “cancelado” o “demorado”.

Al corte de la noche, él último de la jornada, el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) informó que para este viernes se tenían programadas 516 operaciones, es decir, 258 llegadas e igual número de salidas, nacionales e internacionales.

Hasta las 17 horas se registraron 26 cancelaciones, de 12 vuelos de llegadas y 14 salidas de aerolíneas como Aeromexico, Delta Airlines, Frontier, Spirit, Sun Country, United Airlines y Viva Aerobus.

En tanto, se reportaron 187 demoras; 100 de vuelos de llegada y 87 de salida, de aerolíneas como American Airlines, Air Canadá, Air France, Aeromexico, Alaska, Copa, Delta Airlines, Eveloped, Jet Air, MAgnicharter, Sun Country, Southwest, Thompson, United Airlines, Viva Aerobus y Volaris.

