Ni una más, la exigencia siempre es la misma y pese a ello la larga “lista” de víctimas no deja de crecer. Y no, en México no estamos seguras.

Les molestan las marchas multitudinarias del 8 de marzo en las que las mujeres exigimos con furia seguridad y justicia, pero, apenas 20 días después tenemos que salir a protestar por otra víctima.

Hoy alzamos la voz por la pequeña Camila de 8 años, pero ya lo hicimos por Fátima, por Ingrid, por Monserrat y por todas aquellas mujeres y niñas que han muerto de forma violenta en México. Y no dejaremos de hacerlo, hasta que nuestra seguridad se haga costumbre.

Lo que vivió este 28 de marzo Taxco, Guerrero, es un claro reflejo del hartazgo de una sociedad que se ha cansado de que las autoridades no garanticen seguridad para sus mujeres y niñas.

Bajo la etiqueta #JusticiaparaCamila, en redes sociales se exige aplicar la ley a los responsables de la muerte de la pequeña de 8 años, mientras que en Taxco los vecinos decidieron aplicarla a manos propias.

Si bien, la violencia exacerbada no tiene justificación -y lo más seguro es que entorpezca la investigación-. Vale la pena poner atención a la población, que decidió marcar un alto a la violencia contra sus mujeres y responder así a la inacción de las autoridades.

No sólo son crudas las imágenes de la protesta y del linchamiento, también lo es la situación de las mujeres en México.

Taxco, uno de los destinos turísticos emblema de México, volvió a ser noticia nacional. Hace unos meses por la violencia de grupos criminales, y hoy por el feminicidio de Camila.

De modo que no fueron sólo las mujeres, sino todo un pueblo exigiendo justicia. Y sin embargo, el caso inició con una niña asesinada, y terminó esta tarde, también, con otra mujer muerta, y en público.

