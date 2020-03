Buscan amparo contra huelga en Universidad de Oaxaca

Oaxaca-. El abogado general de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Héctor López Sánchez, informó que presentarán un recurso de amparo contra la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en la que declara la validez de la huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUABJO) y que hoy cumplió 32 días.

La determinación de la JLCyA, explicó el abogado, desechó indebidamente las pruebas presentadas por las autoridades universitarias, principalmente a la que se refiere al requisito de mayoría y que consiste en que se debió presentar por parte del sindicato la firma de la mayoría de los trabajadores, que estuvieron de acuerdo con estallar la huelga.

También el organismo laboral desechó la solicitud de que se hiciera una revisión al padrón de trabajadores del STEUABJO y que se encuentra legalmente reconocido; así como del resto de los sindicatos que operan en la casa de estudios del estado.

Además, el abogado López Sánchez dijo que se ha solicitado que el STEUABJO realice una asamblea general en la que se informe a toda la base trabajadora de la respuesta de las autoridades universitarias a su pliego de demandas. Esta asamblea general se ha pospuesto en tres ocasiones porque el sindicato no ha logrado reunir el quorum para llevarla a cabo.

La secretaria de Finanzas de la UABJO, Verónica Jiménez Ochoa, agregó respecto a las demandas del sindicato que la universidad tiene un presupuesto etiquetado que no está sujeto a ampliaciones ni a modificaciones, como se establece en el convenio de ejecución de los recursos públicos firmado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Oaxaca.

También aclaró que el incremento al subsidio federal para la casa de estudios únicamente tuvo un incremento de 4.15% en comparación con los recursos recibidos en 2019, por lo que únicamente tuvo un aumento respecto a la inflación.

La funcionaria puntualizó que en ese mismo convenio de ejecución se establece que únicamente se pueden realizar incrementos de 3.4% al salario de los trabajadores y de 1.8% para trabajadores administrativos, en prestaciones no ligadas al salario. El STEUABJO demanda un incremento salarial de 20%.

En conferencia de prensa, el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez añadió que este periodo prolongado de la huelga ha afectado de manera sustancial la función sustantiva de la universidad, el cual es garantizar el derecho a la educación de más de 26 mil 500 estudiantes, entre otros servicios.

“Podemos considerar que la situación es un dilema, en la que tenemos que ponderar los derechos laborales, pero de la misma manera la importancia de cumplir a cabalidad con el derecho a la educación de quienes se forman en nuestros espacios universitarios", declaró Bautista Martínez.

Junto a funcionarios y directores de escuelas, facultades e institutos de la UABJO, aseguró que nunca en voz de las autoridades universitarias ha surgido la mínima denostación acerca de los problemas financieros que tiene la universidad, los cuales datan de mucho tiempo atrás.

“Estamos resintiendo, al igual que muchas otras universidades del país, problemas de carácter estructural. Esto no es responsabilidad de una persona en particular. En términos de ese respeto que me merece el sindicato en huelga, hemos procurado siempre alentar el trabajo de conciliación, de diálogo constante, permanente. Por eso, es importante que la información que recibe y se ha entregado a su dirigencia, sea transmitida a todas las bases de ese sindicato”, manifestó.

Bautista Martínez exhortó a los dirigentes sindicales del STEUABJO a ayudar en la situación de este conflicto y reinstalar la mesa de negociaciones; no hay dolo, dijo, ni desdén hacia las demandas del sindicato.

