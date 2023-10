Acapulco.— A cuatro días del paso del huracán Otis, Cándido Trinidad de la Cruz y Concepción de la Cruz Alemán, su madre, buscan a su familia que fue arrastrada por el río hasta quedar sepultada entre el lodo.

El jueves, Cándido encontró entre escombros a su nuera Arely, pero le falta localizar a su hijos Ángel Martín y Camila Trinidad Ortega, a su esposa Janet Ortega González y a Fani, una joven originaria de la Ciudad de México que estaba con ellos en su casa de la colonia Nueva Era, ubicada en un cerro camino hacia Pie de la Cuesta, Acapulco.

“Ese día de la tormenta se fue toda mi familia con el río, yo me alcancé a rescatar de puro milagro, igual del río, pero ya no pude hacer nada. Es lamentable, porque es toda mi familia, lo material no me importa, sino más mi familia. ¿Quién me la va a regresar? Sólo Dios sabe por qué pasa esto”, explicó el joven que vendía aguas frescas en la sede del gobierno municipal de Acapulco.

Cuando regresaba de ser atendido de un pie, el joven relató cómo vivió la tragedia con la entrada del ciclón tropical que paralizó y devastó al histórico puerto turístico del país.

“Estábamos en la casa porque empezó una lluvia ligera y, a pesar de que estaban las alertas, nunca había pasado nada aquí, gracias a Dios, a lo mejor fue la confianza que uno tuvo, el error. Estábamos bien, pero se vino como una tromba y empezó a inundarse la casa y sentí como que se elevó el agua y en eso me arrastró unos dos metros, alcancé a rescatarme, porque me agarré de un árbol, y salí a flote, pero ya golpeado. Salí y ya toda mi familia se había ido”, contó.

Al momento no se ha podido comunicar con los familiares de su esposa, nuera y de la joven que estaba con ellos y que había acudido al puerto para trabajar en una tienda de conveniencia.

“Espero en Dios, yo sé que es algo desagradable, pero que se llegue a saber. Desgraciadamente ya no están con nosotros”, indicó.

Cándido Trinidad de la Cruz afirmó que pediría un apoyo económico al gobierno, “no va a regresar mi familia, un apoyo quizás por mi herida, pero yo quisiera que mi familia regresara, así que sólo Dios sabe”.

La señora Concepción de la Cruz Alemán presiente que sus familiares están sepultados en la parte del río que está antes de la desembocadura hacia al mar, pues ahí encontró a la novia de su nieto.

“Nosotros pensamos que la tormenta no iba a ser muy grande, sino que nada más una lluviecita, así que nos dormimos tranquilos, pero como a las 12 llegó la tormenta y ya no se pudo hacer nada, se vino todo para abajo. Mi hijo estaba sacando la tierra cuando el arroyo se lo trago todo, ya no pudo salvar a su familia, ya no la pudo salvar”.

La señora afirmó que lo único que quieren es saber si sus familiares están sepultados en la zona que señala para sacarlos y darles sepultura.

“Tengo la esperanza de encontrar a mi familia: a mi nieta, nieto, nuera porque no es posible que estén enterrados, mejor que estén enterrados en la sepultura. Me da mucha tristeza, no puedo dormir, no me da nada de hambre como está la situación de mi familia”.

