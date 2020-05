Busca góber dejar al Bronco en el pasado

Desde Nuevo León nos platican que quien comenzó a cosechar los frutos por el cambio de asesores que hizo el año pasado fue el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues logró una mejor ubicación en las mediciones de popularidad de mandatarios del país y hasta se ha asumido como uno de los líderes en las reuniones con sus homólogos de Coahuila, Tamaulipas, Durango y Michoacán. Nos detallan que don Jaime prescindió de los servicios de su amigo Guillermo Rentería, quien era esa vocesita que le aconsejaba ser “políticamente incorrecto” y contrató a la empresa Tarín Contreras, con la que don Jaime dejó de autonombrarse Bronco, abandonó las malas palabras, el sombrero, las botas y el chaleco vaquero. Sin embargo, a ver cómo le va, porque recientemente le dieron duro y tupido por limitar los horarios del servicio de transporte, lo cual está ocasionando aglomeraciones que se buscaba evitar para no aumentar contagios. Bien dicen que genio y figura.

Diputada, ahora como influencer

Nos comentan que a la que no le fue tan bien en su incursión como youtuber fue a la diputada local de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN), pues por el confinamiento intentó ponerse creativa y compartir un “descubrimiento gastronómico” con flores comestibles conocidas como flor de palma o “chochas”, las cuales son muy populares en la zona centro del estado. Nos platican que aunque doña Imelda admitió que no le gusta cocinar, las malas lenguas se le fueron encima; mientras unos se mofaron de que hasta las tortillas se le habían quemado, hubo quien la quería hacer pasar por #LadyChochas y le dijo que “ojalá no legisle como cocina”. A ver si doña Imelda aguanta vara para tan “exquisita” audiencia.

Otro problema se avecina en Monclova

Nos cuentan que, en Coahuila, al que le llueve en su milpita es al alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López (PAN), pues primero se le vino el caso del Hospital General de Zona No. 7 del IMSS; luego, no ha podido hacer que el municipio baje el nivel de contagios, pues encabeza la lista en el estado con 233 de 467 casos y 23 de 41 decesos, y la última es que don Alfredo está analizando qué medidas tomará por el alto consumo de alcohol. Nos platican que en esa localidad, el costo de una cerveza ya alcanzó los 80 pesos, mientras un kilo de carne está en 54 pesos y la venta de la bebida está a punto de agotarse, pues varios están haciendo compras de pánico. Ante esto, don Alfredo prevé sancionar con sacar a barrer y limpiar las calles y plazas públicas a quienes abusen del alcohol, pero a ver si esto detiene a la población fastidiada del aislamiento.