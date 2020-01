Burócratas roban 20% de las pensiones a adultos mayores

Pachuca.— La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que ha recibido al menos 40 denuncias en las que se señala que servidores de la nación le quitan 20% a los recursos que deben entregar a adultos mayores y personas con discapacidad en la zona de la Huasteca de Hidalgo.

De acuerdo con el coordinador de Ciudadanización de la SFP y responsable del proyecto de Alertadores de la Corrupción, Jesús Roberto Robles Maloof, en el sistema de alertas se tienen 40 casos.

Éstos se han registrado en varias comunidades de la Huasteca, que es una de las zonas más pobres de Hidalgo, donde de manera recurrente se reciben denuncias, por lo cual se informó de manera inmediata al delegado de programas sociales del gobierno federal, Abraham Mendoza Zenteno.

“Nuestra secretaría ha dicho con claridad que el recurso de programas sociales es para las personas, no para los servidores públicos”.

Al ser un tema muy sensible por el tipo de personas afectadas se decidió informar primero a la Secretaría de Bienestar para que se comenzaran las investigaciones y detener de manera inmediata estos actos de corrupción.

“Decidimos informar en cuanto encontramos que había algún indicio de que algo raro pasaba por el número de alertas, y lo hicimos de esta manera debido a que si nosotros comenzamos con la investigación podrían pasar meses.

“Por ello, pedimos a la Secretaría de Bienestar que tomara medidas preventivas y ellos confirmaron que en efecto había un problema”, aseveró Robles Maloof, y señaló que estos moches se registraron de septiembre a diciembre. Durante cuatro meses, los encargados de entregar el recurso se aprovecharon de los beneficiarios.

Agregó que se seguirá con la investigación para conocer si sólo es conducta de algunos servidores de la nación o hay empleados de un nivel superior que estén involucrados en los hechos.

Precisó que aunque suene contradictorio, estos casos no pueden considerarse graves: “Es corrupción, es un tema calificado como sumamente sensible, pero no grave por los montos que se manejan”; sin embargo, si habrá sanciones.

El funcionario también confirmó que no existen denuncias contra el delegado Abraham Mendoza y dijo tener confianza en que apoyará las investigaciones y , sobre todo, que reforzarán los trabajos para que los apoyos lleguen completos a los beneficiarios.

“El delegado tiene que poner el ejemplo, no tienen por qué distraer recursos que son de las personas, el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] lo quiso dar directamente para que les llegue íntegramente como debe de ser”.

Robles Maloof también aseveró que en todo el país tienen alrededor de 3 mil 470 denuncias, número que supera a otros países que tienen programas similares, como Gran Bretaña —que puede tener 400 al año—. Tener un numero exponencialmente mayor significa que no hay programas adecuados para ello. El mayor número de denuncias, aseguró, es sobre licitaciones, puertos y aduanas.