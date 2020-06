Autoridades analizan cierre de plantas potabilizadoras en Tabasco

Ante la turbiedad y mal olor del agua de los ríos Grijalva y Carrizal, autoridades de Tabasco analizan cerrar las plantas potabilizadoras que afectarían a cerca de 600 mil tabasqueños que se quedarían sin el vital líquido por un tiempo indefinido.

El presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, localidad donde se ubica la capital del estado, anunció que ante la problemática se pedirá la autorización de la Secretaría de Salud, además darán aviso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para determinar si continúan enviando el agua a los hogares con esa calidad o bien se suspende por unos días.

“Vamos a mandar un escrito a la Secretaría de Salud e incluso le vamos a mandar copia a derechos humanos porque el agua que está bajando tanto en el Río Carrizal y como en el Río Grijalva parece agua de pantano, huele a agua de pantano y además con un color muy diferente al agua que consumimos, le vamos a mandar un escrito para que nos autorice si quiere que sigamos dando el agua así o paramos las plantas”, señaló.

Aseguró, en entrevista, que el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), organismo que depende de su administración ha hecho lo posible por mejorar la calidad del agua que consumen los más de 600 mil ciudadanos del municipio de Centro pero no se ha logrado.

“Ya la coordinación de nosotros, el SAS ha hecho todo lo humanamente posible, incluso los productos químicos se le está poniendo más de lo debido para que pueda quitarse el mal olor pero no se le quita, pero me explica el coordinador de salud que es agua estancada y que con la turbinación que se está haciendo baja esa toda esa agua que estuvo estancada por mucho tiempo, y no se le quita el mal olor”, aseveró.

En un recorrido que EL UNIVERSAL realizó por diversos puntos del Río Grijalva, se pudo apreciar que el agua que está bajando de la Sierra y del estado de Chiapas está muy turbia, incluso con mucha basura.

Las plantas potabilizadoras que se encuentran en los Ríos Grijalva y Sierra son: Villahermosa, Gaviotas, Parrilla y Pueblo Nuevo; las que se encuentran en el río Carrizal son La Isla 1 y 2, además de la Carrizal propiamente, las cuales podrían verse afectadas.

El coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Luis Contreras Delgado, explicó que están tratando el color verdoso procedente de la vegetación que arrastra el río Pichucalco, además del color negro (aguas negras) precedente del río Viejo Mezcalapa, sin embargo, el agua llega de color amarilla y con mal olor a 120 colonias.

El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que se está buscando solucionar el problema, afirmando que la turbiedad del agua en el Río Carrizal se debe a los trabajos de desazolve de la compuerta el Macayo.

“¿Por qué viene el agua sucia? Bueno, pues primero porque ahora sí está llegando agua a la captación, está ya casi terminándose el desazolve de El Macayo, que nos permite que llegue mayor caudal de agua. Pues porque al desfogar la presa, está bajando muchísimo caudal, vean ustedes los ríos, el color de las aguas”, concluyó.

