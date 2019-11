Audita Contraloría 15 ayuntamientos de Hidalgo

Pachuca.— La Contraloría del estado de Hidalgo mantiene auditoría en 15 de los 84 municipios de la entidad, donde al menos siete registran diversas anomalías y se ha denunciado a tres alcaldes en funciones, señaló el contralor César Mora.

Precisó que en municipios como Atotonilco de Tula, los regidores acusaron presuntas anomalías, por lo que se realiza una investigación en la administración que es de extracción morenista y se han detectado algunas observaciones; sin embargo, no se ha cerrado la auditoría y una vez que esta termine tendrían oportunidad de solventar y, de no ser así, se prepararían las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

Este mismo procedimiento se realiza en el municipio de Huasca, donde también hay señalamientos. En el caso de la capital dijo que el ayuntamiento no ejerce los recursos públicos, en esta demarcación la alcaldesa del PAN, Yolanda Tellería, ha señalado que no cuenta con recursos para la realización de obra.

Sin embargo, el contralor indicó que desde hace varios periodos reintegra los fondos, “lo que se tiene que hacer es la aplicación de los recursos públicos realmente, porque ellos han venido reintegrado fondos a la Federación porque no los han aplicado en tiempo y forma, no pueden estar pidiendo dinero extraordinario, si no lo usan”.

Resaltó la necesidad de aplicar los dineros para no tener subejercicio, “han reintegrado buenas cantidades de dinero y no se ve reflejado en los servicios”, por lo que consideró necesario que en las demarcaciones donde no se aplican los fondos haya sanciones en este año, indicó; son alrededor de 4 millones de pesos los que se han regresado a la Federación, puntualizó.

Explicó que ya se han realizado tres denuncias por desvíos en contra de tres alcaldes en funciones, y una cantidad similar de expedientes para exediles, en tanto que se mantienen trabajos en los siete ayuntamientos donde se han detectado anomalías y, de ser necesario, se iniciarán las denuncias correspondientes.

Se conoce que la Procuraduría de Justicia ya emitió al menos dos ordenes de aprehensión en contra de exalcaldes, aseveró. Lo importante, además de que quienes han desviado recursos no queden impunes, es que se trabaje sobre acciones de prevenciones para que no se den actos de corrupción.

Dijo que la visión no sólo debe ser sancionadora para combatir estos actos, y recordó que no nada más hay alcaldes que conmutan penas, sino también servidores públicos que incurrieron en actos deshonestos y ahora mantiene un proceso, algunos ya en prisión.