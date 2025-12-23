Mérida, Yucatán.- Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de Mérida un ave de la especie cacatúa moluccensis, especie enlistada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Durante la revisión, elementos de la Guardia Nacional detectaron que el ave presentaba cortes parciales en ambas alas, lo que le impedía volar y desplazarse libremente.

Esta práctica infringe lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, al vulnerar el trato digno y respetuoso que deben recibir los ejemplares.

Por tal motivo, la cacatúa fue asegurada y trasladada a una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, donde recibirá atención especializada.

La persona que transportaba a la cacatúa fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Heridas de la ave asegurada (23/12/2025). Foto: Especial

Hay que señalar que la autoridad administrativa responsable de dar cumplimiento a los compromisos y acciones de la CITES es la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, apoyándose en la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

