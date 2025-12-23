Más Información

Mérida, Yucatán.- Autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de Mérida un ave de la especie moluccensis, especie enlistada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La especie fue hallada en un embalaje de madera que contenía una cacatúa moluccensis, especie enlistada en la CITES.

Durante la revisión, elementos de la Guardia Nacional detectaron que el ave presentaba cortes parciales en ambas alas, lo que le impedía volar y desplazarse libremente.

Esta práctica infringe lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre, al vulnerar el trato digno y respetuoso que deben recibir los ejemplares.

Por tal motivo, la cacatúa fue asegurada y trasladada a una Unidad de Manejo para la , donde recibirá atención especializada.

La persona que transportaba a la cacatúa fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Heridas de la ave asegurada (23/12/2025). Foto: Especial
Hay que señalar que la autoridad administrativa responsable de dar cumplimiento a los compromisos y acciones de la CITES es la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, apoyándose en la Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

