La fiscal especializada en Feminicidios de Morelos, Fabiola Betanzos, declaró que el cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, no presentaba trauma múltiple por golpes, como señala la fiscalía de la Ciudad de México y que hay un respaldo fotográfico.

En declaraciones a la periodista Azucena Uresti, Betanzos indicó que el objetivo de la conferencia de prensa ofrecida el pasado 4 de noviembre tenía como objetivo dejar clara la causa de la muerte de la joven.

Indicó que en la necropsia realizada en Morelos se establece que “el cuerpo tenía equimosis”, que vienen descritas en el procedimiento, así como cada una de las lesiones que tenía Ariadna, “pero la causa de la muerte, diferimos con la fiscalía de la Ciudad de México por el resultado”.

“Quien tuvo el cuerpo, sin ser manipulado por nadie más, desde el levantamiento hasta la necropsia, fuimos nosotros”, aclaró.

"Cuando nosotros entramos a la necropsia de ley, se toma una serie de muestras de sangre, de genética, se buscan restos biológicos en el cuerpo de la víctima para que (la autopsia) sea muy completa, posterior a ello se hace la descripción de las lesiones exteriores y, posterior a ello, se hace la apertura del cuerpo para su estudio".

“Cuando eso se realizó, se pudo observar en la necropsia de ley, los hallazgos que nosotros encontramos y que la médico legista plasmó, pero que además, hay un respaldo fotográfico digitalizado”, aseguró.

La fiscal Betanzos aseguró que el cuerpo no presentaba trauma múltiple por golpes, como señala la fiscalía de la Ciudad de México.

Señaló que no puede decir que el caso de Ariadna sea un feminicidio: “Yo no puedo decir que es un feminicidio porque no conozco la carpeta de la Ciudad de México”.

Rautel mintió al decir que Ariadna salió sola de su departamento

Cuestionada sobre si pudiera haber un error en su necropsia, respondió: “no cabe posibilidad”.

Sobre la presencia de Rautel en Morelos tras la muerte de la joven, la fiscal dijo que “se obtuvieron 10 números telefónicos, con los que se demuestra que Rautel sale de la Ciudad de México y se ubica en las inmediaciones de donde nosotros encontramos el cuerpo de Ariadna”.

Precisó que se le ubicó en dicho lugar aproximadamente a las 12 de la noche del domingo 30 de octubre, y que esa información se obtuvo el 6 de noviembre.

La fiscal indicó que en las declaraciones de 10 testigos ante la fiscalía de Morelos estuvo Rautel, quien mintió al decir que Ariadna salió sola de su departamento.

