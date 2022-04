Anuncian despido definitivo de 7 policías de Zacatecas; mantienen plantón

Zacatecas.- La crisis interna en la Policía Estatal de Zacatecas se ha recrudecido, luego que se rompieran las negociaciones entre las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y un grupo de policías estatales que desde hace una semana mantienen tomado Palacio de Gobierno, quienes han denunciado acoso laboral y despidos injustificados, además de exigir la renuncia de varios mandos, así como del General Adolfo Marín, titular de dicha dependencia,

Los policías manifestantes siguen exigiendo que el gobernador David Monreal los atienda, además han mencionado que han recibido intimidaciones de los cuerpos militares, ya que unos elementos castrenses les pidieron que se retiraran de la Plaza de Armas, por ende, temen que sean desalojados por la fuerza pública, ya que existe el temor en las autoridades que los policías inconformes impidan el arranque de las actividades del Festival Cultural de Zacatecas que iniciará este viernes.

Tras esta situación, en una conferencia de prensa, la tarde de este viernes, el General Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, confirmó que “se mantiene en la decisión de no reinstalar a siete elementos que por pérdida de confianza fueron retirados de su cargo”.

Aseguró que en el desarrollo de las mesas de diálogo realizadas ayer sí les ofreció restituirá los elementos, bajo la condición que se les realizaría un proceso de investigación en la Dirección de Asuntos Internos, además de que dichos elementos también debían acreditar los exámenes de control y confianza, pero afirmó que los inconformes no aceptaron y fue cuando se les notificó el cese definitivo.



Mencionó que con dos de esos elementos se tuvo un acercamiento y ya han aceptado la liquidación que se les ofertó.

El general Marín anunció que se está llevando a cabo “un proceso de revisión y depuración” en la policía estatal, bajo el argumento de “evitar que sigan utilizando la corporación, quienes violan la ley para sus propios beneficios”.

Enfatizó: “Soy un militar de carrera, no me voy a corromper, ni bajo ninguna circunstancia aceptaré que exista corrupción al interior”, además sentenció que “la Secretaría de Seguridad Pública no puede titubear, debemos mantenernos firmes y empeñados en fortalecer a la institución”.

Precisó que estas medidas “son el resultado del gobierno de Zacatecas de ofrecer a la población una policía estatal a la altura de los grandes retos en materia de seguridad, mediante la creación de mejores condiciones y la redignificación de los elementos”.

Mientras que, a la población, el militar les pidió “un voto confianza” al mencionar que: “Estoy empeñado en regresar la paz y la tranquilidad al estado de Zacatecas. Reitero el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer las corporaciones policiales, equiparlas, capacitarlas, dignificar su labor y brindar las mejore condiciones laborales y de seguridad social para ellos y sus familias, recuperar la paz y la tranquilidad para alcanzar el bienestar es seguirá y siendo nuestra misión”.

rcr