“Amigos incómodos” y su “regreso” al PAN, la tía Tatis y sus fake news

Considerada por tirios y troyanos, entre los punteros para disputar la gubernatura de Nuevo León en 2021, nos comentan que en las últimas semanas la diputada federal Tatiana Clouthier (Morena) ha sido objeto de diversos ataques, lo cual ha levantado más de una ceja, pues mientras hay quienes señalan que quien está detrás es “otro puntero”, unos más apuestan que el enemigo está en casa. Ejemplo de lo anterior, nos explican, ha sido la reciente difusión de una vieja fotografía, donde la llamada Tía Tatis recibe un libro del polémico exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, lo cual dio pie a los detractores de la diputada, para asegurar que Morena “ya decidió” que Clouthier irá por la gubernatura y “Maderito” por la alcaldía regiomontana. Pero eso no es todo, nos mencionan, pues también se difundió una fake news en la que se asegura que la morenista analiza regresar al PAN, pues ya la descartaron en la fuerza guinda como su abanderada. No cabe duda que la guerra electoral ya inició.

Reggaetón y challenges para el Covid

Nos cuentan que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello (PRI), está que no lo calienta ni el sol ahora que su entidad entró en semáforo rojo de la pandemia, y en un grito de auxilio lanzó en sus redes sociales el reto “15 días con tapabocas”, al que añadió la amenaza de que si no se detienen los contagios, aplicará medidas más severas. De fondo, nos explican, entre sus cercanos se habla de que para don Alejandro la emergencia se desbordó desde hace un mes, con la nueva normalidad, por lo que ahora intenta de todo para contener al virus. Primero, nos explican, el góber ordenó la aplicación del Hoy no Circula, lo que resultó contraproducente, pues redujo la movilidad vehicular, pero aumentó la afluencia en el transporte público, por lo que después optó por motivar el uso de cubrebocas al ritmo del reggaetón La Tusa, y ahora de plano ya se fue a los challenges. ¡Ups!

En Ocampo, le faltó rienda a los jinetes

Donde buscan a qué jinete “quitarle la cabeza”, nos dicen, es en el municipio de Ocampo, Tamaulipas, una vez que decenas de personas participaron en un evento al que paradójicamente denominaron cabalgata “Su sana distancia”. El tema, nos explican, es que aunque el recorrido fue promovido por particulares, al primero que le llovieron reclamos a la hora de repartir culpas, fue al edil Jesús Ávalos Puente (PAN), pues pese al creciente número de casos positivos de Covid-19 en la entidad, no hizo nada como autoridad municipal para frenar dicho encuentro, en el que incluso algunos jinetes olvidaron el uso de tapabocas. Ahora, nos señalan, los detractores del munícipe se preguntan si para remediar su omisión el edil se pondrá a cabalgar... pero en contra del coronavirus y el dengue.

De las cebollas a las rifas, edil no pierde el tiempo

Quien otra vez se animó a usar la contingencia sanitaria para hacer campaña adelantada, nos aseguran, fue el diputado local de Sinaloa, José Manuel Valenzuela López [sin partido], esta vez presumiendo la entrega de su camioneta Bronco, modelo 1986, la cual sorteó en una rifa cuyas ganancias beneficiaron a familias y músicos del municipio de Angostura, donde aspira ganar por cuarta ocasión la alcaldía o por tercera una curul. El tema, nos dicen, es que durante la pandemia don José Manuel lo mismo ha realizado la rifa, que regalado frutas y verduras en el municipio, bajo el alegato de que es importante apoyar a quienes se quedaron sin trabajo o incluso, de que las cebollas son buenas para el aparato respiratorio. Así las cosas en el norte del país.