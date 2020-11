Alianza Federalista no busca dividir ni confrontar: “El Bronco”

Monterrey.- En concordancia con sus homólogos de la Alianza Federalista, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que el objetivo del grupo de 10 mandatarios estatales no es dividir ni confrontar.

“Lo que buscamos es defender lo que cada estado y sus ciudadanos merecen”, dijo “El Bronco”.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Calderón asentó que “no se trata de exigir más, se trata de exigir solo lo que nos corresponde”.

Y expuso: “no queremos que se les quite a otros estados o que se les deje en el olvido; buscamos un nuevo presupuesto 2021 que nos beneficie a todos. Nuevo León exige lo justo, no menos de lo que se tiene hoy. 2/2 #CerrandoFilasPorMéxico”.

El gobernador insistió en que ningún estado del país debe recibir menos recursos en términos reales que en 2020.

“Está claro que 2021 será un año complicado; contar con los recursos por parte de la Federación para los estados permitirá atender las necesidades prioritarias de la población”, dijo.

Comentó que, al igual que los otros nueve gobernadores de la Alianza Federalista, envió el lunes una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le plantearon la necesidad de concentrarse en el proyecto de presupuesto para el próximo año.

En sus cartas, explicó, los gobernadores plantearon al presidente una serie de acciones que incluye hacer la distribución geográfica de recursos pendientes (INSABI, SCT) y garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura que tengan un impacto de reactivación económica en los estados.

También propusieron crear un fondo de estabilización para el caso de que no se alcance la meta de la Recaudación Federal Participable y un fondo para atención de emergencia sanitaria Covid-19, a través del cual compensar el impacto que los gastos por la pandemia tuvieron en las finanzas estatales.

“El Bronco” recibió el apoyo de sus seguidores. Algunos le pidieron que vaya más lejos y que el siguiente paso sea separar a Nuevo León de la federación, pues el presidente no los tomará en cuenta, o que no se envíen a la Federación los recursos que se generan en el estado.



