"Algún día venceremos la desigualdad”, dice "El Mijis" después de vencer el cáncer

El diputado local por San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, reveló a través de sus redes sociales que se encuentra libre de cáncer.

El legislador de Morena a través de su cuenta de Twitter, señaló que después de haber pasado un año y tres meses en tratamiento, le dieron la noticia de que su cuerpo ha vencido el cáncer.

“Mijis 1 - Cáncer 0 “, A un año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo. Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que, así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad”, escribió en su mensaje, el cual compartió junto con una fotografía en la que aparece a lado de la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández.

Así mismo, el "embajador de grupos vulnerables" como él se define, agradeció el apoyo y puso la etiqueta #HayMijisPaRato.



El pasado mes de septiembre el diputado se sometió a una operación. “Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida”, expuso en la misma red social.

