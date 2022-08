Alfaro sobre video de presuntos policías sometidos en Jalisco: "es tema viejo"

Según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el video que circuló en redes sociales este martes y donde se observa que un grupo armado tiene sometidos a cuatro policías del municipio de Concepción de Buenos Aires, es viejo y no quiso hablar de ello.

– Es un tema ya viejo que la verdad es lastimoso que haya quienes quieran sacarlo… –dijo el mandatario.

– ¿Se lo reciclaron? – se le preguntó.

– Por supuesto, es un tema ya viejo y de eso ya se habló mucho –aseguró el mandatario.

– ¿Los policías están bien? –se le insistió.

– No, no, no, ya, con eso, no voy a hablar más –dijo y dio por concluido el tema.



Tras las declaraciones del gobernador, la Fiscalía del Estado, que hasta el momento no se había pronunciado sobre el asunto, informó que cuenta con una carpeta de investigación presentada hace “algunas semanas” por elementos de la Comisaría de Concepción de Buenos Aires, quienes denunciaron que fueron despojados de sus armas de cargo por varios sujetos armados.

La dependencia indicó que la denuncia se interpuso el mismo día en que ocurrieron los hechos, pero no precisó cuándo fue eso y cuántos policías acudieron ante el agente del Ministerio Público.

En tanto, en los ayuntamientos de Concepción de Buenos Aires y La Manzanilla de la Paz, cuyos mandos policiacos fueron señalados en el video por presuntamente apoyar al Cártel de Jalisco Nueva Generación, no hay nadie que pueda informar sobre lo ocurrido.

Ambos municipios se localizan en los límites con Michoacán, cerca de San José de Gracia, zona en la que desde hace varios meses hay una guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el grupo conocido como Los Pájaros Sierra.

